Первую строчку в рейтинге кандидатов в будущие президенты Украины заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Согласно опросу, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 17,7% определившихся с выбором избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко занимает лишь пятую строчку с результатом 8,3%, незначительно опережая рок-музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского (по 8%).
Кроме того, 10,7% избирателей готовы отдать свои голоса за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко проголосовали бы 8,9%, а за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 8,5% избирателей.
Социологи также отметили, что антирейтинг президентской гонки продолжает возглавлять Порошенко. Более половины респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Опрос был проведен с 20 июля по 3 августа 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возврате от 18 лет.
В июле сообщалось, что украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, заявил, что допускает выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны.
Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.
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