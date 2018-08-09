Четыре сотрудника правоохранительных органов погибли в горах Кабардино-Балкарии, сорвавшись на высоте 4,5 тысячи м на леднике Межерги во время восхождения. Об этом пишет "Интерфакс" о ссылкой на собственные источники информации.
"Четверо восходивших в горы в связке мужчин сорвались с высоты 4,5 тысяч м на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Они погибли. Находившийся с ними инструктор выжил", — сказал собеседник агентства.
По его словам, погибшие были сотрудниками правоохранительных органов. Источник уточнил, что тела погибших будут спущены на допустимую для воздушной эвакуации высоту, откуда в четверг их заберут спецборты экстренных служб.
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