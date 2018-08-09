В Заринске двух 13-летних школьников обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком. Однако, поскольку школьники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в возбуждении уголовного дела было отказано. Но подростков могут отправить в учебно-воспитательное спецучреждение закрытого типа. Как пишет газета "Наш город Заринск", такое ходатайство направил в суд МО МВД России "Заринский" по делам несовершеннолетних. Сообщается, что исковое заявление частично удовлетворено и школьников могут на два года отправить в такое учреждение. Семьи ответчиков не согласны с таким решением и собираются его обжаловать.
Комментарии
таких надо навсегда изолировать от общества что бы жили в закрытых поселках с себе подобными, сколько еще горя они принесут нормальным людям?
Родители,видимо,еще те......
малолетних - в спецшколу, их там самих на кукан натянут.
а их семьи, несогласные, на спецпоселения, пускай там своё несогласие проявляют
Натянут, и что? Ещё одно преступление, безнаказанно. Не жертва же натянет.