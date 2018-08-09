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Подростков в Заринске могут отправить в специнтернат за изнасилование

, ИА "Амител"
Семьи подростков не согласны с таким решением

В Заринске двух 13-летних школьников обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком. Однако, поскольку школьники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в возбуждении уголовного дела было отказано. Но подростков  могут отправить в учебно-воспитательное спецучреждение закрытого типа. Как пишет газета "Наш город Заринск", такое ходатайство направил в суд МО МВД России "Заринский" по делам несовершеннолетних. Сообщается, что исковое заявление частично удовлетворено и школьников могут на два года отправить в такое учреждение. Семьи ответчиков не согласны с таким решением и собираются его обжаловать. 

 


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Комментарии

9.08.2018 09:33
- гость -

таких надо навсегда изолировать от общества что бы жили в закрытых поселках с себе подобными, сколько еще горя они принесут нормальным людям?

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9.08.2018 09:39
Ируся

Родители,видимо,еще те......

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9.08.2018 09:48
Айбилив Айкенфлаев

малолетних - в спецшколу, их там самих на кукан натянут.
а их семьи, несогласные, на спецпоселения, пускай там своё несогласие проявляют

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9.08.2018 09:51
- гость -

Натянут, и что? Ещё одно преступление, безнаказанно. Не жертва же натянет.

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