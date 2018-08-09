Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести запрет на продажу алкоголя с открытых полок в продуктовых магазинах. По его мнению, спиртные напитки нужно спрятать от глаз покупателей, как это было сделано ранее с табачными изделиями. Алкоголь нужно вынести либо в отдельный зал, либо установить закрытые шкафы, либо торговать спиртным только в алкомаркетах, пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на парламентария.
По мнению Огуля, такое решение позволит не пропагандировать алкоголь среди детей.
Комментарии
ох, и дурак же ты, Лёня...
Дума любит штрафовать россиян. Вот пускай себе пропишет штраф за самые лучшие проекты законов. А то вечно у них - идя навстречу пожеланиям граждан, предлагаем отобрать у них...
ну да) ...нужно пойти дальше - на бутылках лепить наклейки - водка - вино - пиво и т.д)) без опознавательных лишних картинок и слов, к чему заморочки?)) пришел в магаз и попросил из под полы 2 бутылки водки )))
Ага, народ-то бухает лишь потому, что видит витрины с алкоголем.
Заходишь такой в магазин, жена за детским питанием, молоком и овсянкой послала, и краем глаза замечаешь бухло! К чёрту всё! И на последние потные 2 сотки напиваешься в слякоть! Так ведь всегда и бывает, да?
Правильно. И пусть глаза завязывают повязкой при входе в магазин.
Дума великая вещь. Там собрались мыслители! Обязательно надо принять такой закон. Это в первую очередь важно для нашей страны. Меньше и нет проблем у нас.Работает всё таки дума наша. Ура!
Когда уже это закончится?
Ведь богатая страна, людей много умных, можно же развиваться....
Но нет, не получается,
В России две беды... и одна из них ГОСДУ_А.