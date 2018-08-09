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Запретить продавать алкоголь с открытых полок предложили в Госдуме

, ИА "Амител"
Такое решение позволит не пропагандировать алкоголь среди детей, считает парламентарий

Фото: M24.ru

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести запрет на продажу алкоголя с открытых полок в продуктовых магазинах. По его мнению, спиртные напитки нужно спрятать от глаз покупателей, как это было сделано ранее с табачными изделиями. Алкоголь нужно вынести либо в отдельный зал, либо установить закрытые шкафы, либо торговать спиртным только в алкомаркетах, пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на парламентария.

По мнению Огуля, такое решение позволит не пропагандировать алкоголь среди детей.

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Комментарии

9.08.2018 09:48
Айбилив Айкенфлаев

ох, и дурак же ты, Лёня...

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9.08.2018 09:52
Filin

Дума любит штрафовать россиян. Вот пускай себе пропишет штраф за самые лучшие проекты законов. А то вечно у них - идя навстречу пожеланиям граждан, предлагаем отобрать у них...

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9.08.2018 10:01
- гость -

ну да) ...нужно пойти дальше - на бутылках лепить наклейки - водка - вино - пиво и т.д)) без опознавательных лишних картинок и слов, к чему заморочки?)) пришел в магаз и попросил из под полы 2 бутылки водки )))

0  0
9.08.2018 10:05
Митенька ржевский

Ага, народ-то бухает лишь потому, что видит витрины с алкоголем.
Заходишь такой в магазин, жена за детским питанием, молоком и овсянкой послала, и краем глаза замечаешь бухло! К чёрту всё! И на последние потные 2 сотки напиваешься в слякоть! Так ведь всегда и бывает, да?

0  0
9.08.2018 10:07
acdc

Правильно. И пусть глаза завязывают повязкой при входе в магазин.
Дума великая вещь. Там собрались мыслители! Обязательно надо принять такой закон. Это в первую очередь важно для нашей страны. Меньше и нет проблем у нас.Работает всё таки дума наша. Ура!

0  0
9.08.2018 10:19
- гость -

Когда уже это закончится?
Ведь богатая страна, людей много умных, можно же развиваться....
Но нет, не получается,

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9.08.2018 10:25
- гость -

В России две беды... и одна из них ГОСДУ_А.

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