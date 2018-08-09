Барнаульцев предупреждают о глубокой яме на улице Власихинской

Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают о глубокой яме на проезжей части улицы Власихинской в районе ТЦ "Волна".
"Безобразие! Необозначенная яма на Власихинской. Неожиданно увидев, повернул резко в сторону, чуть не задел чужую машину", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В этой связи автомобилистов призывают быть осторожнее.
Комментарии
на фотке вроде как Малахова.. не?
9.08.2018 10:14
- гость -
скорее всего на самом повороте с власишки на малашку если от объездной ехать. было там что то похожее в правом ряду.
вконтактыши с б22 в очередной раз подтвердили свою непревзойденную тупость. это не колодец ливневки без решетки, а не яма
Это вход в Барнаульский метрополитен.