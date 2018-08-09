США использовали надуманный предлог, чтобы ввести "драконовские" санкции против России, об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, пишет "РИА Новости".
"Нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери", — цитирует агентство сообщение посольства. Также в заявлении подчеркивается, что никаких фактов или доказательств причастности России, "как уже повелось", не предоставлено, США отказались давать пояснения, сославшись на конфиденциальность.
Между тем Россия продолжает настаивать на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери и наказании виновных и предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу.
Как ранее сообщалось, 8 августа США объявили, что с 22 августа введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.
Комментарии
России давно пора проводить независимую политику не оглядываясь на дядю Сэма. Работать надо с странами каким санкции штатовские объявлены
Давно пора не покупать товары Америки. Кока колу, Сникерсы и Марсы, Табак Американский и т.д. А то сидят крышуют эти товары в кремле. Мак Дональдс запретить. НЕ фига прибыль отчислять им. Алкоголь весь убрать Американский.
Поддерживаю неистово.
Пусть вводят в нас)).чиновники утверждают что мы только крепчаем,вот и пусть крепчают))