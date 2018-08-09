Фото: barnaul.org
Студенты, волонтеры и сотрудники местной администрации уничтожили очаги дикорастущей конопли на площади 500 квадратных метров на полях фильтрации в поселке Научный городок.
Участники акции по утилизации опасного наркосодержащего сорняка скосили растения и сожгли стебли.
В городской администрации уточняют, что за текущее лето это уже третья подобная акция, проведенная на пригородной территории Ленинского района.
Комментарии
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Наша конопля беспонтовая, нет в ней наркоты. Или сожрать надо тонну.
Хохотала вся деревня.
Беспонтовая, с полей фильтрации? Это же канализация! В Москве один район на таком поле построили, до сих пор запашки.