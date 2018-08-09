Лето еще не закончилось, а значит, есть время для отдыха и развлечений. Как провести остаток каникул весело и интересно? Музей занимательных наук "Как-так?" в Барнауле приглашает детей и взрослых на интересные шоу.
В воскресенье, 12 августа, в 16 часов в музее покажут интересные опыты с сухим льдом и полимерами. Шоу профессора Николя "Всё включено" — это праздничная научная программа, где подобраны интересные эксперименты. К тому же каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков.
Вот лишь часть красочных опытов в этой программе:
- Бурление без кипячения. Может ли вода бурлить и выделять пар, не нагреваясь при этом, а наоборот, сильно охлаждаясь? Да, может!
- Длинный воздушный пакет. Сколько раз нужно подуть внутрь трехметрового пакета, чтобы он полностью надулся? 10? 50? Здесь надуют за один раз.
- Искусственный снег. Думаете, снег бывает только зимой? А вот и нет, в "Как-так?" создадут сугроб прямо здесь и сейчас.
- Морозное дыхание. Температура сухого льда -79 градусов. А теперь пришло время ощутить его морозное дыхание.
И это ещё не всё — много всего интересного ждет зрителей программы "Все включено".
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
тел.: 8 (3852) 571-132
https://vk.com/kaktak22
http://kaktak22.ru/
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