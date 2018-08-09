Фото: orbis.news
Доступность бензина для населения в Алтайском крае оказалась одной из самых низких в стране — по этому показателю наш регион занимает 78-е место из 85.
Соответствующие расчеты приводит РИА Рейтинг. Исследование строилось на основе ранжирования регионов по объему бензина марки Аи-92, который мог приобрести житель того или иного субъекта страны в середине июля на среднюю в регионе заработную плату (в данном случае брался период с июня 2017 года по май 2018 года).
В итоге самым доступным бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, где водители могут приобрести на свою среднюю зарплату более 2 тысяч литров в месяц.
На втором месте оказалась Москва, а на третьем – Чукотский автономный округ (1,6 тысячи и 1,599 тысячи литров соответственно).
А вот Алтайский край вошел в десятку регионов-аутсайдеров, заняв в рейтинге 78-е место. В нашем регионе водители могут приобрести на среднюю зарплату 513 литров бензина.
Хуже всего ситуация в данном случае в Дагестане (457 литров бензина), Кабардино-Балкарии (483 литра) и Карачаево-Черкесии (493 литра).
При этом напомним, что цены на бензин в Алтайском крае являются одними из самых низких в России.
Комментарии
Опустил край и отбыл в первопрестольную для последующего опускания уже в качестве сенатора...
А ведь власти совсем не давно козыряли тем, что.бензин.у нас самый дешевый.
самый дешевый бензин и самые низкие зар.платы