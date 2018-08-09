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Доступность бензина в Алтайском крае оказалась одной из самых низких в РФ

, ИА "Амител"
В рейтинге из 85 субъектов России наш регион оказался на 78-й строчке

Фото: orbis.news

Доступность бензина для населения в Алтайском крае оказалась одной из самых низких в стране — по этому показателю наш регион занимает 78-е место из 85.

Соответствующие расчеты приводит РИА Рейтинг. Исследование строилось на основе ранжирования регионов по объему бензина марки Аи-92, который мог приобрести житель того или иного субъекта страны в середине июля на среднюю в регионе заработную плату (в данном случае брался период с июня 2017 года по май 2018 года).

В итоге самым доступным бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, где водители могут приобрести на свою среднюю зарплату более 2 тысяч литров в месяц.

На втором месте оказалась Москва, а на третьем – Чукотский автономный округ (1,6 тысячи и 1,599 тысячи литров соответственно).

А вот Алтайский край вошел в десятку регионов-аутсайдеров, заняв в рейтинге 78-е место. В нашем регионе водители могут приобрести на среднюю зарплату 513 литров бензина.

Хуже всего ситуация в данном случае в Дагестане (457 литров бензина), Кабардино-Балкарии (483 литра) и Карачаево-Черкесии (493 литра).

При этом напомним, что цены на бензин в Алтайском крае являются одними из самых низких в России.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.08.2018 10:35
- гость -

Опустил край и отбыл в первопрестольную для последующего опускания уже в качестве сенатора...

0  0
9.08.2018 10:41
Человек

А ведь власти совсем не давно козыряли тем, что.бензин.у нас самый дешевый.

0  0
9.08.2018 11:24
- гость -

самый дешевый бензин и самые низкие зар.платы

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