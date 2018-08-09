Пожарный, тушивший возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово и сейчас обвиняемый в халатности, пытался совершить суицид в СИЗО. Об этом сообщают местные СМИ.
Издания отмечают, что начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин госпитализирован из СИЗО с перебинтованной рукой. Официального заявления о его поступке еще нет.
Адвокат Бурсина Ольга Куприянова сообщила, что ничего не может сказать о состоянии своего подзащитного, кроме того, что никакой угрозы его жизни нет.
Как передает "РИА Новости", по словам Куприяновой, Бурсина увезли из СИЗО в медучреждение на экспертизу.
Напомним, Андрей Бурсин являлся начальником службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области". Он был задержан 7 июля и заключен под стражу до 7 сентября.
Следствие считает, что Бурсин нарушил боевой устав и федеральный закон — он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении ТРЦ и не провел разведку пожара надлежащим образом, и это стало одной из причин, по которой погибли люди.
За пожарного вступились его коллеги по всей России, в интернете была создана петиция в его поддержку.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
Бурсин стал 11-м фигурантом уголовного дела по факту пожара. Также арестованы еще 10 обвиняемых.
Комментарии
Там должен сидеть тулеев вместе со своими помощниками
Бред какой. И этот бред создали сами пострадавшие, которые накатали жалобу