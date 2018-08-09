Проект "Мобильный репортер" информационный портал Amic.ru в партнерстве с компанией "МегаФон" запустил в июле.
Условия участия в проекте просты.
Мы предложили нашим читателям, ставшим очевидцами каких-то событий (происшествий, добрых поступков, нарушений, необычных явлений и др.):
1. Немедленно снимать об этом видео или фото;
2. Прислать нам на электронную почту: news@amic.ru с пометкой "Мобильный репортер" или в WhatsApp на номер +7-923-649-96-41 (рекомендация от редакции: вбейте этот номер в ваш список контактов под именем "Мобильный репортер");
Причем мы сделали удобной для вас отправку — создали кнопку "Мобильный репортер" под каждой новостью с прямым попаданием в чат проекта!
Некоторые наши читатели решили проверить нашу бдительность и стали присылать ролики и фото, "гуляющие" на просторах интернета. Мы тщательно проверяли каждое сообщение.
А вот наш активный мобильный репортер Олег Кечайкин честно снимал происшествия и тут же высылал их на номер +7-923-649-96-41.
Всего за месяц Олег прислал с десяток видео о событиях, очевидцем которых он стал. Более того, новости с этим материалом набирали большое количество просмотров.
Именно поэтому редакция регионального информационного портала Amic.ru и компания "МегаФон" решили присвоить Олегу гордое звание и удостоверение "Мобильный репортер" и вручить замечательные призы: денежный — в размере 3000 рублей, а также колонку и наушники от партнера проекта компании "МегаФон".
"Неожиданно и приятно получить такие призы! - поделился с нами Олег Кечайкин. — Буду и дальше участвовать в проекте. Вокруг столько всего происходит!"
Мы поздравляем Олега с заслуженной наградой и уверены, что вы, уважаемые читатели, так же активно включитесь в борьбу за призы! Ведь уже через месяц мы подведем новые итоги проекта!
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