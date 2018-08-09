Необычную находку обнаружили во время земляных работ на железнодорожном вокзале в Барнауле. Ею оказался рельс 1897 года выпуска. Фотографией раритета поделился участник сообщества "Барнаул 22". На рельсе можно увидеть клеймо завода: B. V. G. BOCHUM 1897. Бохум — город, расположенный в западной части Германии.
Алтайская железная дорога начала свою историю в 1913 году. Тогда был заложен первый вокзал в нынешнем Новоалтайске. Через год начали строить Барнаульский вокзал. Ну а 8 октября 1915 года из Новониколаевска в Барнаул был отправлен первый пассажирский поезд.
Комментарии
То есть уже тогда мы пользовались немецким б/у
Это год основания фирмы
Это не год основания фирмы. У них на клейме указывается год производства рельс