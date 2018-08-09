Сокращения библиотек в Барнауле не будет. Об этом заявили в пресс-центре столицы Алтайского края. "По информации городского комитета по культуре, все библиотеки Централизованной библиотечной системы Барнаула осуществляют библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в обычном режиме. Решений о закрытии библиотек комитетом по культуре города Барнаула не принималось", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации города.
Отметим, ранее ряд СМИ сообщали о том, что в городе планируется сокращение четырех библиотек и сотрудники, которые в них работают, также будут сокращены.
В мэрии города сообщили, что в настоящий момент в муниципальных библиотеках Барнаула работают 158 библиотекарей. "Техперсонал, а это 63 работника, сейчас трудоустроен в МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула". Комитет по культуре города предложил учреждению рассмотреть возможность перевода этих сотрудников в комитет по культуре города Барнаула для централизации обслуживания зданий, занимаемых подведомственными комитету учреждениями", — сообщили в администрации.
Отметим, что библиотечный фонд муниципальных библиотек насчитывает более 900 тысяч книг. Общее количество читателей, по данным за 2017 год, составляет 107 тысяч 360 человек, число посещений за год – 463 тысячи 242.
Комментарии
А не могли бы вы прокомментировать слова Паршкова в библиотеке № 36 о необходимости закрытия четырех библиотек? Он вчера открытым текстом сказал, Что без этого не сможет повысить зарплату? И ВСЕ ЭТО СЛЫШАЛИ!!! Он здоров?
Комитет по культуре хочет использовать заёмный труд? мы с вами, работники. Ждем возможности блеснуть в суде!!!
А не могли бы вы прокомментировать слова Паршкова в библиотеке № 36 о необходимости закрытия четырех библиотек? Он вчера открытым текстом сказал, Что без этого не сможет повысить зарплату? И ВСЕ ЭТО СЛЫШАЛИ!!! Он здоров?
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не вовремя ляпнул, после выборов сократят обязательно
И правда, как то настораживают эти заявления, особенно в преддверии выборов... Выборы пройдут, и что мы получим? Опять заговорят о сокращении библиотек. А между тем, в оформлении Барнаула к дню города предлагают использовать тему "Барнаул читающий". Будет верхом цинизма, если после такого прозвучат заявления о необходимости закрытия библиотек!