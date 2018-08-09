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Автомобиль под управлением 24-летнего жителя села Анос перевернулся на крышу в Горном Алтае вечером 8 августа, сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла в селе Элекмонар Чемальского района возле дома № 140 по улице Советской.
Известно, что молодой мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля ВАЗ-2101, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в районную больницу, не госпитализирован. В отношении него составлены административные материалы.
Комментарии
Надо не три месяца, наскоро обучать автовождению, а полгода.
При этом, есть время профессиональным психологам и преподавателям шоферам, (не пустышкам) выявлять природные и наследственные пьянства, наркомании и прочие пороки, способствующих созданию аварийных ситуаций.
При нынешней кузнице, методе обучения вождения, к сожалению выходят опасные, непредсказуемые кадры.