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Дугин проверил новую плитку на Молодежной и обещал избавить улицу от лужи

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В краевой столице прошло совещание по проекту "Формирование комфортной городской среды"

Фото: Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин 9 августа проверил, как в городе идет реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году преобразятся шесть общественных территорий, работы ведутся на всех из них. Одним из самых интересных проектов стала реконструкция улицы Молодежной от проспекта Ленина до Красноармейского. Стоимость работ – около 26 миллионов рублей. Подрядная организация ООО "Алтайхимзащита" уже выполнила около 30% всех работ.

Сейчас идут работы по укладке плитки на тротуарной зоне. На всей ее протяженности будут разнообразные рисунки. В разработке участвовали молодые архитекторы АлтГТУ.

Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, на сегодняшний день готовность каждой из общественных территорий варьируется от 15 до 40%. Пешеходная зона на Молодежной — самый сложный и дорогой проект. Уже смонтирована плитка на площади 2 тыс. квадратных метров. Всего будет благоустроено 12 тысяч квадратных метров в границах от проспекта Красноармейского до Ленина. В рамках проекта появятся малые архитектурные формы: лавочки, установлены урны, высажены деревья и будет установлено дополнительное освещение там, где его раньше не было.

Глава Барнаула Сергей Дугин напомнил также, что в рамках благоустройства будет решена проблема огромной лужи на пересечении проспекта Ленина и Молодежной. После дождей жители не могли перейти пешеходный переход в этой части города.

"Работы ведутся на 6 объектах. Задача стоит перед подрядчиком сделать все вовремя и в срок к 1 ноября. Если есть опасения по срокам, то в недавнем прошлом мы к ремонту дорог приступали в июле месяце. В этом году мы также успеем сделать 6 общественных территорий", — отметил Сергей Дугин.

Как сообщил проектировщик Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артем Малыгин, на улице Молодежной появятся новые скамейки, которых станет больше. В основном они будут располагаться ближе к  Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками будут расположены в шахматном порядке рядом с театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также будут подпорные стенки с цветочными клумбами. Мощных навесов на Молодежной не будет, поскольку они требуют сложной эксплуатации.

В рамках проекта от пешеходной части улицы Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского весь асфальт будет заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов.

Число парковочных мест увеличится со 100 до 160, велопарковок — с 1 до 10, скамеек и урн — с 20 до 140 штук, уличных фонарей увеличится с 41 до 60 штук. Появится велодорожка на 1500 кв. м, 16 пандусов. Станет больше деревьев и кустарников, часть старых деревьев вырубят, высадят новые. Досадят несколько берез, кленов, рябин, елей. Впервые здесь появятся пять серебристых пирамидальных тополей, яблонь, сибирских лип, а также живая изгородь из сирени и барбариса пурпурного.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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