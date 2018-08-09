Фото: gornoaltaysk.ru
Столица Республики Алтай будет отмечать свое 90-летие три дня — с 7 по 9 сентября, сообщили в городской администрации.
В мэрии Горно-Алтайска подчеркивают, что жителей и гостей города ждут как традиционные мероприятия, так и некоторые нововведения. 7 сентября начнут работу выставки архивных документов и мастеров народных промыслов и ремесел. Также в этот день будет дан старт межрегиональному турниру по футболу среди школьных команд "Таежный кубок". 8 сентября в 10:00 начнется театрализованная постановка "Я иду по любимому городу", после чего по центральному проспекту города стартует Парад первоклассников.
На других праздничных площадках в этот день состоятся выставки и спортивные соревнования. В полдень в урочище Еланда стартует открытый кубок Горно-Алтайска по кросс-кантри. В 13:00 на площади имени Ленина начнется фестиваль "Душа народа".
Вечерняя программа стартует в 20:00, а в 23:00 на центральной площади города пройдет фейерверк.
9 сентября центральное внимание будет приковано к спорту. Так, в урочище Еланда пройдут соревнования по рыбной ловле. В 10:00 спортсмены и любители примут участие в традиционном восхождении на гору Тугая.
В это же время начнутся соревнования по прыжкам на батуте и открытое первенство города Горно-Алтайска по городошному спорту. В 11:00 в Горно-Алтайске пройдет финал кубка мэра по конному спорту и фестиваль "День варенья", а в 12:00 состоится закрытие спортивного сезона по гребному слалому и первенство города по плаванию в открытом водоеме.
А завершится день футбольным матчем с участием команд "Спартак" (Горно-Алтайск) – "Динамо" (Барнаул).
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