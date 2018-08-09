Фото: sputnik-ossetia.ru
Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей семилетней падчерицей, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
38-летнему горожанину инкриминируют пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
"По данным следствия, в 2017 и 2018 годах обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей семилетней падчерицы. Мужчина нигде не работал, а также часто злоупотреблял спиртным", — указывают в СКР.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Нигде не работал, но пил, ел. Почему не сдох? И кто мама несчастной девочки, где были органы опеки?
Только кастрация. И оставить обрубок, чтобы струю только направлять в унитаз.
38 лет уроду, позарился на 7 летнее дите, ну псих же. Не может нормальный мужик такое сделать.