Власти Сирии намерены развивать религиозный туризм, чтобы привлечь туристов из России. Об этом сообщил "Известиям" посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад.
В настоящий момент Дамаск восстанавливает туристическую инфраструктуру после семилетней гражданской войны, отмечает Рияд Хаддад. Он подчеркнул, что в первую очередь в стране будут развивать религиозный туризм и организовывать экскурсии к культовым местам и историческим достопримечательностям Дамаска и Пальмиры.
По мнению дипломата, путешествие в Сирию будет интересно россиянам, представляющим все религиозные конфессии.
"У нас есть христианский монастырь в городе Маалюле, исторические мечети в Дамаске. Полным ходом идет реконструкция Пальмиры", — отметил посол.
Он также уверил, что у россиян не будет проблем с получением сирийской визы. Кроме того, в стране сейчас, по его словам, безопасно.
Российские эксперты, в свою очередь, уверены, что Сирия может стать популярной у россиян.
Комментарии
россиянам интересен отдых у воды/моря/океана/бассейна с AI
ну в %80 то точно
не в коей мере не говорю что нет желающих в свой единственный законный и так долго собираемый денюшками отпуск бродить по разрушенным камням и слушать бурчащего гида
и да, после экскурсий в 3-4 страны с старыми храмами они все становятся на одно "лицо"
пирамиды не в счет
религии нам и своей хватает и так скоро вся страна в тоталитарную секту превратиться
а на счет спокойствия? через день новости сбили/бомбили/подорвали???
вон с Египтом после самолета который год не могут наладить а тут вот это все!
в общем думаю наши сейчас всех в Сирию сбагривать будут а Египет и не откроют
пирамиды не в счет
Бабы в Египет не на пирамиды едут смотреть. Им египтяне интереснее.
В Сирию?
Нет. Спасибо, но нет.
9.08.2018 12:31
- гость -
точно? или придумали?
хм.. а если мне доплатят я съезжу разок.. и вам расскажу потом
Сирийский туррег кластер, неуж то карлина проделки?
точно? или придумали?
Никаких придумок. Этих туристок не зря чернильницами зовут.
9.08.2018 12:49
- гость -
хм, и много наверное свечек перевели стоя рядом и видя все это?
9.08.2018 12:51
- гость -
а это общеизвестный факт)
откуда тогда взялись все эти Натащи?
а это общеизвестный факт)
а.. это типа как все мужики кАзлы
понял.отстал
9.08.2018 13:29
- гость -
отсталА
ибо явно бабой писано
Съездим, поглядим, там и мнение будет, а так треп какой-то
ибо явно бабой писано
Вы слепы как и ваш автор данной песни вашего ника
очки протрите ... хотя зачем слепому?
9.08.2018 13:41
- гость -
а зачем мужику такую чушь писать?
ты не знаешь про чернильниц, которые чпокаюцца в Ебибте с арабами?
про это гигабайты видео есть, масса ТВ передач.
просто в Гугл вбей запрос.