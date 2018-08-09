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Сирия будет привлекать россиян религиозным туризмом

, ИА "Амител"
Путешествие в Сирию будет интересно россиянам, представляющим все религиозные конфессии, считает посол арабской республики

Фото: riafan.ru

Власти Сирии намерены развивать религиозный туризм, чтобы привлечь туристов из России. Об этом сообщил "Известиям" посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад.

В настоящий момент Дамаск восстанавливает туристическую инфраструктуру после семилетней гражданской войны, отмечает Рияд Хаддад. Он подчеркнул, что в первую очередь в стране будут развивать религиозный туризм и организовывать экскурсии к культовым местам и историческим достопримечательностям Дамаска и Пальмиры.

По мнению дипломата, путешествие в Сирию будет интересно россиянам, представляющим все религиозные конфессии.

"У нас есть христианский монастырь в городе Маалюле, исторические мечети в Дамаске. Полным ходом идет реконструкция Пальмиры", — отметил посол.

Он также уверил, что у россиян не будет проблем с получением сирийской визы. Кроме того, в стране сейчас, по его словам, безопасно.

Российские эксперты, в свою очередь, уверены, что Сирия может стать популярной у россиян.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.08.2018 12:21
- гость -

россиянам интересен отдых у воды/моря/океана/бассейна с AI
ну в %80 то точно
не в коей мере не говорю что нет желающих в свой единственный законный и так долго собираемый денюшками отпуск бродить по разрушенным камням и слушать бурчащего гида

0  0
9.08.2018 12:22
- гость -

и да, после экскурсий в 3-4 страны с старыми храмами они все становятся на одно "лицо"
пирамиды не в счет

0  0
9.08.2018 12:24
- гость -

религии нам и своей хватает и так скоро вся страна в тоталитарную секту превратиться

0  0
9.08.2018 12:28
- гость -

а на счет спокойствия? через день новости сбили/бомбили/подорвали???
вон с Египтом после самолета который год не могут наладить а тут вот это все!
в общем думаю наши сейчас всех в Сирию сбагривать будут а Египет и не откроют

0  0
9.08.2018 12:31
- гость -

пирамиды не в счет

Бабы в Египет не на пирамиды едут смотреть. Им египтяне интереснее.

0  0
9.08.2018 12:34
Грантштейн

В Сирию?
Нет. Спасибо, но нет.

0  0
9.08.2018 12:35
- гость -


9.08.2018 12:31
- гость -

точно? или придумали?

0  0
9.08.2018 12:37
- гость -

хм.. а если мне доплатят я съезжу разок.. и вам расскажу потом

0  0
9.08.2018 12:40
- гость -

Сирийский туррег кластер, неуж то карлина проделки?

0  0
9.08.2018 12:49
- гость -

точно? или придумали?

Никаких придумок. Этих туристок не зря чернильницами зовут.

0  0
9.08.2018 12:51
- гость -


9.08.2018 12:49
- гость -

хм, и много наверное свечек перевели стоя рядом и видя все это?

0  0
9.08.2018 13:09
Айбилив Айкенфлаев

9.08.2018 12:51
- гость -
а это общеизвестный факт)
откуда тогда взялись все эти Натащи?

0  0
9.08.2018 13:29
- гость -

а это общеизвестный факт)
а.. это типа как все мужики кАзлы
понял.отстал

0  0
9.08.2018 13:32
Айбилив Айкенфлаев

9.08.2018 13:29
- гость -
отсталА
ибо явно бабой писано

0  0
9.08.2018 13:36
Kazah

Съездим, поглядим, там и мнение будет, а так треп какой-то

0  0
9.08.2018 13:41
- гость -

ибо явно бабой писано
Вы слепы как и ваш автор данной песни вашего ника
очки протрите ... хотя зачем слепому?

0  0
9.08.2018 13:55
Айбилив Айкенфлаев

9.08.2018 13:41
- гость -
а зачем мужику такую чушь писать?
ты не знаешь про чернильниц, которые чпокаюцца в Ебибте с арабами?
про это гигабайты видео есть, масса ТВ передач.
просто в Гугл вбей запрос.

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