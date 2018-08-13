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Гендиректор барнаульского застройщика откровенно о рынке и конкурентах

, ИА "Амител"
Игорь Дублей рассказал о бонусах для жильцов новостроек, сохранении культурного наследия и социальной ответственности бизнеса

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Во второе воскресенье августа в России традиционно отмечается День строителя. Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования (еще в 1950-е годы), дошли и до наших дней: награды к празднику, торжественные заседания с участием представителей власти, специализированные выставки. Традиционно к этому дню сдаются и новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. Накануне знаменательной даты (в этом году выпавшей на 12 августа) корреспондент портала Amic.ru пообщался с генеральным директором барнаульской компании "Адалин-Строй" Игорем Дублеем.

- Игорь Васильевич, компания "Адалин-Строй" относительно недавно на строительном рынке Барнаула. Было бы интересно узнать, как вы пришли в этот бизнес, почему выбор пал именно на жилое строительство.

- Изначально наша компания занималась розничной торговлей нефтепродуктами. У нас была сеть автозаправочных станций. В этом бизнесе мы были более 20 лет, но потом решили переформатироваться. Первый строительный объект "Адалин-Строя" был по адресу: улица Партизанская, 92, который пришелся как раз на кризис 2008 года. Но мы его преодолели и после этого поверили в свои силы, в то, что и дальше сможем работать в строительстве. Объект был сложный, достаточно большой – расселялось более 30 семей. Но дом был успешно построен и получился достаточно интересным. Так и зародилась наша компания "Адалин-Строй". И сейчас на рынке мы присутствуем уже десятый год.

Также одним из наших знаковых объектов стал коттеджный поселок "Гринвуд", расположенный в нагорной части Барнаула. В 2013 году "Адалин-Строй" приобрел участок в районе горнолыжного комплекса "Авальман", и мы решили построить там коттеджный поселок премиум-класса, состоящий из 51 дома, со своей замкнутой инфраструктурой – детскими, спортивными площадками и сооружениями. В итоге "Гринвуд" был реализован в европейском стиле "шале". Получился он, на мой взгляд, довольно интересным, знаковым. При отделке здесь применялись только естественные материалы. Там очень красивые виды и пейзажи. Свободных мест в поселке уже нет, и люди стоят в очереди, чтобы перекупить коттеджи и готовы платить цену больше себестоимости.

Что касается темпов возведения "Гринвуда", за два года нами была построена вся инфраструктура. На данный момент всего введено в эксплуатацию 43 дома, еще восемь участков в стадии проектирования, на них будут возводиться коттеджи по индивидуальным заказам. Таким образом, проект можно уже считать реализованным.

- Ваша компания узнаваема на рынке, имеет свой облик, свое лицо. Когда люди слышат "Адалин-Строй", то представляют созданные объекты. Как, за счет чего удалось сформировать этот образ? Чем в первую очередь вы отличаетесь от конкурентов?

- Как и в любом бизнесе, ты ищешь, как можно выделиться. Ищем и мы. Где-то отличаемся благодаря качеству, уникальности, какой-то изюминке, благодаря хорошим партнерам, качественной рекламе. Вообще говоря, к имиджу компании стараемся подходить комплексно.

- Если ранжировать ваши объекты, то могли бы составить некий топ? Например, у всех на слуху "Большая медведица", ЖК "Марс", авторский дом One Loft.

- Они все разные. Примерно одинаковые по качеству, по техническим характеристикам, по используемым материалам, но при этом своеобразные, со своим особенным стилем, внешним обликом и дизайном.

"Большая медведица" — это ЖК в центре города, соответственно, все ключевые объекты находятся в шаговой доступности. Мы планируем создать здесь небольшой микрорайон со своим микроклиматом, и строительство еще не окончено. Сейчас получено разрешение на возведение объекта второй очереди по улице Пролетарской, 160.

"Марс" — тоже знаковый жилкомплекс для своего района, так как в данный квартал зашло сразу несколько застройщиков. Если раньше, как правило, на подобной территории работал только один застройщик, то в этом квартале возводят дома "Адалин-Строй", "Жилищная инициатива", ИСК "Алгоритм", а также ИСК "Союз". Поставлена амбициозная задача – построить этот квартал за 2,5 года. Думаю, мы уложимся в эти сроки, если посмотреть на сегодняшние темпы строительства. Все застройщики идут с опережением графика, и у всех довольно интересные дома получаются. Благодаря этой конкуренции в выигрыше остался потребитель. Соперничество заставило нас основательно подумать о каких-то изюминках, планировке. И при внешней схожести объектов каждый уникален по начинке, по наполнению.

"Адалин-Строй", помимо прочего, вводит инновации. Так, при строительстве авторского дома One Loft мы использовали клинкерную плитку. Она впервые используется при высотном строительстве. Можно смело назвать нашу компанию новатором. Поэтому и потребитель у нас тоже новатор. Он никак не пересекается с потребителями, допустим, "Алгоритма" или ИСК "Союз". Это именно наш клиент, который нас любит, ценит и выбирает вновь.

Мы постоянно мониторим потребности наших покупателей. Смотрим, что им нравится, что – нет. Пробуем, экспериментируем, пытаемся ввести какие-то новые продукты. Возможно, в ближайшее время введем еще что-нибудь интересное, необычный продукт. Но пока оставлю эту информацию в секрете.

Опять же наша компания постоянно работает с планировками. И если в нашем первом объекте люди ломали и выносили стены, то сейчас (мы специально данный момент отслеживаем) это происходит очень редко. То есть людям уже нравятся существующие планировки. Может быть, в будущем мы придем уже и к отделке, и даже мебели. И вы при покупке будете выбирать цвет обивки и штор, как это сделано за границей. Но пока, как мне кажется, наш человек к этому не готов. Хотя это было бы интересно: ты покупаешь квартиру, к примеру, в ипотеку сразу с мебелью и бытовой техникой. Сейчас это изучаем и смотрим. Наработок у нас много, может быть, что-то подобное и появится на нашем рынке.

- Игорь Васильевич, доводилось слышать, что в портфеле "Адалин-Строя" не только жилые дома, но и торговые центры, и административные здания. Расскажите поподробнее об этом, чтобы у читателей сложилось ясное понимание о профиле компании.

- Мы занимаемся строительством любых объектов – и жилых, и нежилых, и торговых центров. Наверное, самый знаковый для нас – "Леруа Мерлен". Компания с мировым именем доверила нам строительство своих магазинов. "Адалин-Строй" выиграл тендер, первое здание было построено на Павловском тракте, второе уже за новым мостом. Это был очень интересный и сложный проект с большой протяженностью дорог, сложной инфраструктурой, с поднятием уровня земли более чем на 3 метра, чтобы в принципе сделать участок пригодным для строительства. Заказчики остались очень довольны, от них поступили еще предложения, которые на данный момент нами рассматриваются.

- Как известно, при строительстве ЖК "Большая медведица" в пятно застройки попало историческое здание. Какова его дальнейшая судьба?

- Не стал бы утверждать, что это исторический объект. На улице Пролетарской, 158 стоит старое здание, мы сейчас пытаемся в архивах разыскать, кому оно принадлежало. Хотя оно и не является объектом культурного наследия. Однако это здание было построено, судя по всему, приблизительно в конце 19 — начале 20 века и достаточно хорошо сохранилось. Дом интересен, самобытен. И, возможно, уже к зиме вы увидите это здание в новом облике – со старинными фасадами, сохраненной кирпичной кладкой. Сейчас мы ищем в архивах в том числе его старые фотографии, чтобы постараться вернуть дому первоначальный вид. Он будет очень хорошо вписываться в новый ЖК, так как следующий дом рядом мы будем делать из кирпича. Старинный дом будет отдельно стоящим зданием с большой территорией, парковкой, он будет как бы соединять "Старую медведицу" и "Новую медведицу".

Сейчас над проектом восстановления дома работает известный архитектор Александр Деринг, у него много идей. Здание довольно старое, своеобразное, у него низкие потолки, их надо увеличивать. Мы продумываем, как его внедрить в нашу коммерческую деятельность, вероятнее всего, это будет кафе, стилизованное под старину. Возможно, старая кладка будет сочетаться со стеклом, бетоном, кирпичом, алюминием, чтобы соединилось старое и новое. Я думаю, это будет интересное, значимое для района место. Но, повторю, это не памятник архитектуры, а просто старинное интересное здание, которое нам стало жаль сносить. Оно должно неплохо вписаться в строящийся ЖК и стать изюминкой всего квартала, где смогут собираться все жильцы.

Здание в настоящее время в хорошем состоянии, есть всего несколько трещин на фасаде. Сейчас проводятся изыскания по состоянию фундаментов, решается вопрос по усилению конструкций. Александр Деринг провел первичное обследование здания – состояние ему понравилось. Опыт у архитектора большой по восстановлению старых зданий, он находится в комиссии фонда "Наследие", поэтому именно к нему мы и обратились.

Добавлю, этот проект не коммерческий, а имиджевый, особой выгоды мы от этого не получим. Просто хочется сохранить интересное здание, в последнее время, к сожалению, старый город нещадно уничтожается. Приезжающие в Барнаул отмечают, что он очень красив со стороны Оби, хорошо застраивается. Но красив и старый город, нам хотелось бы при застройке в центре сохранить баланс старого и нового.

- Знаю, что в 2018 году вы взялись и за объекты соцназначения – пристройку к гимназии №22. Расскажите подробнее об этом проекте.

- Еще в прошлом году от мэра Сергея Дугина поступило предложение застройщикам поучаствовать в возведении социальных объектов в центре города, в частности, школ. Речь шла как о новых объектах, так и пристройках к существующим.

Наша компания дала согласие. Сейчас город прорабатывает возможность коммерческого партнерства, условия. Построить новую школу в центре города невозможно, места для этого нет, а модернизировать старую – это реально. Пристройка даст новые школьные места, в том числе и нашей "Большой медведице". Мы готовы этим заняться, и сейчас юристы и проектировщики города прорабатывают эту возможность. Есть определенные сложности, так как на возможной территории под застройку 22-й гимназии находятся помещения раздевалки спортивной школы хоккея им. Алексея Черепанова.

- Со стороны города звучали какие-то конкретные пожелания и характеристики объекта? Сколько должна вмещать пристройка, какая площадь застройки и т.д.? Не получится ли так, что пристройка превзойдет саму школу?

- Нет, это технически будет невозможно. Все равно есть регламент, есть объемы площадки застройки, которые мы не можем увеличить. Вероятно, это будет увеличение школьного ресурса на 20-30%, там появится несколько классов и подсобные помещения. Точных цифр я не знаю, они будут известны после подготовки проекта. К тому же мы не одни будем этим заниматься. Свое согласие также выразили другие строительные компании, которые ведут строительство в центре Барнаула.

- Насколько вам интересно участие в аукционах, где разыгрывается квартальная застройка, или Вы предпочитаете двигаться точечно?

- Квартальная застройка нам тоже очень интересна. Если будут разыгрываться хорошие участки, то однозначно будем участвовать в аукционах. Сейчас мы задействованы в квартальной застройке, с проектом ЖК "Марс" и довольно успешно.

- Знаю, что "Адалин-Строй" – социально ответственная компания. В частности, поддерживает некоторые спортивные направления. Можете рассказать об этом поподробнее?

- Мы поддерживаем спортивный гимнастический клуб, спонсируем его, содержим, помогаем с организацией соревнований. Традиционно в числе "подшефных" у нас боксеры, есть греко-римская борьба, так как я раньше ею сам занимался, поэтому поддерживаю свой любимый вид спорта. Вот эти три направления мы частично финансируем, помогаем с призами, поездками, формой.

- Вы говорили, что "Адалин-Строй" в определенном смысле является компанией-новатором. Например, это использование клинкерной плитки в высотном строительстве. Есть еще какие-то соображения по поводу того, чем можно удивить потенциального покупателя?

- Есть смысл разделить направления по материалам и по планировке. У нас есть "лаборатория", занимающаяся вопросами планировки. Мы собираемся большим составом – это и отдел продаж, и маркетинг, проектировщики. Мы как бы "проживаем" каждую планировку. Изучаем, обсуждаем планировки застроек всего города. Рассматриваем, что преподносят: какие серии, какие дома, площади. Анализируем их, ищем их недостатки, свои недостатки и экспериментируем с планировкой. Что касается каких-то новаторских идей – уходить высоко в многоэтажность желания точно нет, наш город этому не способствует. Чтобы выделиться, не обязательно строить башню до небес. Мы провинциальный город, и ни к чему среди трущоб ставить "башни Халифа". Возможно, когда-нибудь мы к этому и придем.

Мы хотим выделиться, прежде всего, комфортным жильем. Подарить людям комфорт, удобство и стиль. Строящееся нами жилье позиционируется как комфорт-класса. По ценовой категории жилье в ЖК "Марс" и ЖК "Лофт" конкурирует с другими присутствующими там застройщиками — "Алгоритмом" и "Жилищной инициативой". Вся борьба за клиента, дольщика приводит в конечном счете к улучшению строительства. Мы выискиваем и хотим дать нашим жильцам какие-то дополнительные бонусы, чтобы они чувствовали превосходство своего выбора. И в этой борьбе за покупателя мы все пытаемся дать ему что-то большее, где-то это детские площадки, где-то спортивные площадки лучшего качества, хорошее озеленение, парковый ландшафт.

Постоянно придумываем что-то новое. Коллектив у нас молодой, новаторский. Мы смотрим опыт всей России. Представители отдела продаж совместно с нашим эксклюзивным партнером ездят на специализированные выставки жилищные форумы, черпая там европейские тренды. Есть, к примеру, специальные калькуляторы, рассчитывающие, сколько каждой конкретной семье требуется квадратных метров. Еще обсуждался момент об использовании символики компании при строительстве дома. Мы решили в этом вопросе перенять опыт европейских городов, Советского Союза и делать памятные доски. Они будут располагаться внутри дома, начиная с "Лофта". С одной стороны, новаторство, а с другой, — возрождение старины.

Что касается дополнительных "фишек", приведу такой пример. В офис к нам приходили люди, и если мужчины говорили: "Зачем мне второй туалет", то их супруги замечали: "Надо. Пусть будет". Бывает, семья всего из трех человек утром собирается вместе перед выходом на работу и упирается в эту проблему. То есть это очень практично и жизненно. В случае, когда приходят гости, это позволяет разграничить личное пространство – спальню и общественное – гостиную. К тому же люди любят, если у них есть что-то эксклюзивное. Так, в ЖК "Большая медведица" большая общность проживающих там людей должна быть объединена чем-то эксклюзивным, тем, что есть только у них. То же самое с ЖК "Марс". Всем нашим покупателям мы хотим дать это осознание особенности. Вроде бы те же планировки, площади, что и у конкурентов, но все равно будет какое-то отличие. Может быть, родится какой-то интересный момент в новом доме, будем там его раскручивать.

При строительстве ЖК "Лофт" мы пригласили известного дизайнера Сергея Пергаева. Никогда ранее при строительстве многоэтажных домов не привлекались дизайнеры, делающие индивидуальные проекты для квартир и коттеджей. При этом подчеркну, что дизайн каждого этажа (всего их будет 16) уникален, но в целом все выдержано в единой концепции, нет "разноголосицы". Поэтому "Лофт" и является авторским домом, у каждого этажа будет своя харизма, он будет неповторимым. Добавлю, изюминкой нового ЖК станут нестандартные высокие окна, а также зимний сад в каждой квартире.

- Игорь Васильевич, и в завершение разговора — очень коротко — как ваша компания отреагировала на изменение законодательства, переход от долевого строительства к проектному?

- Вторая очередь "Большой Медведицы" пойдет еще по долевому строительству. К проектному мы уже готовимся, работаем с банками. Мы адаптированы к этим изменениям, пока они еще сырые, непроработанные, но на это дается срок. Я думаю, через год-два мы все к этому перейдем.

На правах рекламы
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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