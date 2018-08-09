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Предприниматель из Бийска заплатит почти 4 миллиона рублей за незаконную экономию, которая выразилась в том, что он несколько лет целенаправленно занижал площадь торгового зала в отчетах.
Как сообщили в краевом управлении Федеральной налоговой службы, бизнесмен делал это для того, чтобы пользоваться специальным налоговым режимом.
"Чтобы производить расчеты с бюджетом по ЕНВД (единый налог на временный доход), бийский предприниматель, используя взаимоотношения с взаимозависимым лицом, недостоверно указывал размер арендуемых торговых площадей: искусственно дробил размер торгового зала, завышал площади подсобных помещений. Тем самым в налоговой отчетности он исказил реальные показатели, которые по факту превышали норму в 150 квадратных метров. Незаконная схема ведения бизнеса позволила "сэкономить" более 6 миллионов рублей в виде не уплаченных в бюджет налогов", — отмечают в УФНС.
По итогам проверки сотрудники налоговой службы приняли решение о привлечении бизнесмена к ответственности. Предприниматель обжаловал его в вышестоящем налоговом органе и в суде, но доводы бизнесмена были отклонены как не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.
Теперь предпринимателю придется заплатить в бюджет не только 6 миллионов рублей сокрытых налогов, но и соответствующие пени и штрафы, сумма которых составляет почти 4 миллиона рублей.
Комментарии
лох - это судьба
заплатит ли? а то сейчас обанкротиться и откроет новое ООО