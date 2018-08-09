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Резкое похолодание придет в регионы нашей страны в конце этой недели, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
"На Урале и в Западной Сибири к концу этой недели мы ожидаем резкое похолодание на 8-10 градусов. После летней жары днем на среднем Урале температура воздуха будет составлять не выше плюс 14-19 градусов, на южном Урале — плюс 16-21 градус. В Челябинской, Курганской областях 9 августа сильные дожди. 10 августа на юге Тюменской области и в Омской области сильный дождь с грозой и градом", — отметила синоптик.
Впрочем, судя по прогнозу, в Алтайском крае столь сильного перепада температур не ожидается.
Напомним, что в данный момент Алтайский край переживает период ясной и теплой погоды. На выходных в регион могут прийти осадки и жара спадет, но похолодание не будет столь резким.
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