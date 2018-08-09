В Барнауле стрела автокрана упала на старый дом по улице Пушкина, 64. Видео инцидента сняла корреспондент Amic.ru Александра Черданцева. По этому адресу располагается памятник архитектуры — "Аптека Крюгеръ". Напомним, здесь идут работы по реконструкции этого здания.
Между тем в МЧС данные о происшествии еще не поступали, сообщили ИА "Амител" в ведомстве. Пока нет также информации и о том, пострадал ли кто-то во время ЧП.
"Аптека Крюгеръ" - памятник деревянного зодчества конца XIX — начала XX века. С 1929 года здесь находился городской радиоузел, откуда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.
В 2014 году алтайский предприниматель Сергей Корепанов купил это историческое здание и приступил к его реконструкции. На восстановление аптеки требуется минимум 15 миллионов рублей. Работы ведутся на средства самого предпринимателя и благотворителей, а потому реконструкция продвигается медленно.
Подробнее о том, как восстанавливается аптека, читайте в нашем материале "Полный абсурд: Сергей Корепанов о реконструкции "Аптеки Крюгеръ" в Барнауле"
Комментарии
то чувство, когда прогулял урок физики
Порушили совсем?
Ура! Если не спонсор реставрации, то по крайней мере бесплатный кран найден!
оператор 80lvl