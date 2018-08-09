Портал о путешествиях National Geographic назвал сельский туризм в Алтайском крае одним из 12 лучших вариантов летнего отпуска.
Отмечается, что среди регионов России только два попали в список лучших. Кроме нашего региона в рейтинг включили свадебные маршруты по Крыму. Остальные направления — зарубежные.
Это культурное лето на Мальте, природные спа в Словении, пляжный отдых в Тунисе, степное дерби в Монголии, круиз на яхте в Хорватии, железнодорожный тур по Ирландии, романтический автопробег по Австрии, путешествие по сказкам в Дании, городские каникулы в Великобритании и речной круиз по Рейну, сообщает сайт ВизитАлтай.
National Geographic рекомендует на Алтае посещение "сырной деревни" Куяган, фестиваль сыроделов в краевой столице, Карагужинский маслосырзавод и сыроварню Кокориных в Солоновке.
В настоящее время на сайте National Geographic можно голосовать за лучшие туристические направления и услуги. Наш регион представлен в пятерке лидеров оздоровительного отдыха. Голосование продлится до 5 октября.
Кстати, в 2017-м по результатам независимого читательского голосования Алтайский край победил в номинации "Российский приключенческий отдых".
Комментарии
где тут отдыхать то? на озерах? по селам где бухают?
National Geographic признал Крым российским!))
хоть рассмешили