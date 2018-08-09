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Жительница Бийска, которая находилась в состоянии опьянения и была остановлена полицией, ответит перед судом за применение насилия в отношении представителя власти.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемой по делу проходит 34-летняя горожанка.
В правоохранительном ведомстве уточняют, что в июне этого года в ночное время сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, которым управляла молодая женщина.
"Водитель проигнорировала сигналы об остановке, а когда полицейским удалось задержать транспортное средство, было установлено, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. За совершение административного правонарушения автомобиль подлежал эвакуации на штрафстоянку. Однако нарушительница села в транспортное средство, чем воспрепятствовала его погрузке на эвакуатор. При попытке сотрудника полиции помочь женщине покинуть салон авто обвиняемая оказала сопротивление и несколько раз укусила инспектора", — приводят в Следственном комитете обстоятельства произошедшего.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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