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ЦИК РФ одобрил вопрос для референдума, предложенный КПРФ Алтайского края

, ИА "Амител"
Кроме этого, ЦИК одобрил формулировки вопросов для референдума, которые подали в Мособлизбирком два физических лица

Фото: Amic.ru

ЦИК РФ одобрил формулировку вопроса от инициативной группы КПРФ Алтайского края, предложенного для референдума о повышении пенсионного возраста. Алтайские коммунисты предложили вынести на референдум вопрос, сформулированный следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?". Этот вопрос комиссия приняла единогласно.

Однако, кроме этого, ЦИК одобрил формулировки вопросов для референдума, которые подали в Мособлизбирком два физических лица.
 

Так, глава московского муниципального округа Таганский Илья Свиридов предложил такую формулировку вопроса: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья Марина Семенова предложила следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Все три одобренные ЦИК формулировки соответствуют требованиям ст. 6 закона "О референдуме", решила комиссия. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова также сообщила, что всего в ЦИК поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума, но не все смогли реализовать свое намерение.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.08.2018 13:07
Грантштейн

Формулировку вопроса от инициативной группы КРПФ Алтайского края, предложенного для референдума о повышении пенсионного возраста, считаю наиболее корректной.
Это получается, что все-таки будет референдум?
Это однозначно хорошая новость.

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9.08.2018 13:13
- гость -

Да не получается референдум - по времени..., ну и вождь еще дивиденды не срубил...

0  0
9.08.2018 13:17
- гость -

Создадут видимость демократии. А потом скажут, мол извиняйте, не успели.

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9.08.2018 13:50
- гость -

ща с формулировками намутят и вообще будет 100% за повышение пенс. возраста.

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