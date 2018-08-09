Фото: www.dp.ru
Житель поселка Степное Озеро Благовещенского района Сергей Рычка, осужденный за надругательство над четырнадцатью мальчиками, жив и невредим. Ранее в СМИ появилась информация о самоубийстве мужчины.
Как сообщили в ответе на запрос в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю, информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Данный осужденный в настоящее время содержится в учреждениях УИС Алтайского края. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как ранее сообщал Amic.ru, Сергей Рычка совершал преступления против половой неприкосновенности мальчиков с 2008 по 2017 год. Происходящее мужчина фиксировал на видео и фото.
Отснятый материал он позже рассылал в соцсетях другим детям, с которыми общался с фейковых аккаунтов, и пытался заговорить с ними на интимные темы. Мужчина работал на местном предприятии, вел добропорядочный образ жизни и уже несколько лет проживал в квартире один — с женой они расстались. Когда педофила все же задержали, у него в квартире обнаружили целую коллекцию видеоматериалов интимного содержания с участием детей.
Суд в Алтайском крае приговорил жителя региона к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима за надругательство над детьми, а также изготовление и распространение детской порнографии.
Комментарии
прям таки и "невредим"? по такой то статье? в местах лишения свободы?
вот не верю так неверю.
9.08.2018 13:39
- гость -
Вы думаете, там его чпокают?