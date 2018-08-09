Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
На лестнице в Нагорный парк в Барнауле натянули сигнальные ленты, которые не позволяют отдыхающим пройти к ограждению, передает с места события корреспондент ИА "Амител" . При этом оградка имеет следы повреждений.
В администрации Барнаула Amic.ru сообщили, что повреждения были вызваны ураганом, который промчался над городом 23 июня. Тогда сильным ветром были вырваны сотни деревьев. Много стволов упало и на новую лестницу. Отремонтировать повреждения пока не удается — нет средств. Этот вопрос сейчас решается.
"Ограждения повреждены во время урагана упавшим деревом. Сейчас определяется источник средств для восстановления", — пояснили в мэрии.
Сигнальную ленту натянули для того, чтобы на ограждения никто не опирался и не пострадал, добавили в администрации.
Комментарии
Скажите прямо, на сегодняшний день Нагорная лестница ОПАСНА ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ и является памятником тупости местных чиновников и абсолютно преступного бессмысленного разбазаривания финансовых средств, имеющие цель -личное обогащение некоторых аффелированых лиц, так же как и "суперсовременийший новый перинатальный центр", "горнозаводской туркластер"