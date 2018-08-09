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ХК "Алтай" может сняться с чемпионата из-за закрытия Дворца спорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В клубе готовятся к тому, что им негде будет играть в предстоящем сезоне

Фото: ХК "Алтай"

По решению суда Железнодорожного района города Барнаула 8 августа Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова из-за нарушений пожарной безопасности временно приостановил свою работу. Сотрудники пожарного надзора и прокуратуры выяснили, что из обнаруженных ранее 16 нарушений во Дворце спорта ликвидировали только одно. Из-за этого решения существует вероятность, что профессиональная команда "Алтай" снимется с чемпионата ВХЛ и пропустит сезон.

Сейчас Крайсовпроф лишился всех основных арендаторов. Хоккейная команда "Алтай" фактически переехала на "Карандин-Арену". Сложившаяся ситуация, безусловно, внесла корректировки в тренировочный процесс, но в целом не повлияла на ледовую подготовку хоккеистов. Готовиться к новому сезону первенства ВХЛ подопечные Андрея Соловьева продолжат на базе ЛДС "Карандин-Арена". Уже известно, что там будут тренироваться дети школы "Алтай". Однако новый дом для хоккеистов не соответствует всем техническим требованиям Федерации хоккея России. Там нет раздевалок, медицинского помещения, поэтому высока вероятность того, что "Карандин-Арену" не допустят до чемпионата, который стартует в начале сентября.

Сейчас юристы Крайсовпрофа ждут результатов экспертизы, которая сообщит, действительно ли во Дворце спорта существует угроза жизни и здоровью посетителей. Скорее всего, даже если это не будет доказано, арена не заработает раньше октября. Таким образом, по сообщениям источников, в команде "Алтай" прорабатывают вопрос, чтобы сняться с чемпионата ВХЛ и пропустить этот сезон. При этом, если суд разрешит снова открыть Дворец зрелищ и спорта, то команда "Алтай" и школа моментально вернутся в ее стены. Речи о том, чтобы постоянно базироваться на площадке ЛДС "Карандин-Арена", не идет.

Сейчас собственники Дворца спорта прорабатывают возможность того, чтобы растопить лед во избежание многомиллионных убытков. Даже если арену откроют, она в ближайшие несколько лет будет нуждаться в реконструкции. Тогда в Алтайском крае на долгие годы может исчезнуть профессиональный хоккей. Ситуация усугубляется еще и тем, что в течение трех лет в Барнауле будет достроена ледовая арена "Алтай" стоимостью более 600 миллионов рублей. Однако там тоже нельзя будет проводить матчи ВХЛ. Собственники Дворца спорта готовы продать объект, но не дешевле чем 100 миллионов рублей. Ни у частных инвесторов, ни в краевом правительстве таких денег нет.

По последней информации, после 14 августа "Алтай" отправится в Красноярск, где примет участие в предсезонном турнире "На призы министерства спорта Красноярского края". В соревнованиях примут участие 5 команд. Соперниками на турнире будут местный "Сокол", "Металлург" (Новокузнецк), "Ермак" (Ангарск) и "ЦенгТоу" (Китай). Сроки проведения турнира – с 16 по 20 августа.

Отметим, что ранее из-за аварийного состояния ледовой арены хоккейная команда "Авангард" будет вынуждена играть весь сезон КХЛ в Мытищах. В команде "Алтай" не рассматривают идею переезда в другой город из-за отсутствия финансирования.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

9.08.2018 14:24
татьяна

как они играют может лучше сняться и не позориться

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9.08.2018 14:42
Человек

Да взрослая команда фиг с ней, лусше реально деньги сьэкономить да в СДЮШОР отдать или дворовый хоккей поддержать.

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9.08.2018 15:02
Гость

Не будет хоккея на Алтае и хорошо. Все равно никто на него не ходит и играют так, что лучше бы не играли. Не будет арены, не будет команды - бюджету края - сплошная экономия. Больше достанется учителям, врачам, да мало ли статей расходных. Дороги немного подлатают

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