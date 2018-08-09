Фото: ktrk.kg
Нарушителей антитабачного законодательства в России за первую половину 2018 года оштрафовали на сумму более 70 миллионов рублей, сообщает Роспотребнадзор.
С начала года в нашей стране штрафные санкции были наложены на более чем 5 тысяч нарушителей.
По категориям к ответственности привлекли около полутора тысяч граждан, примерно столько же продавцов табачной продукции, 1,4 тысячи юрлиц и 663 индивидуальных предпринимателя.
Всего же с 15 ноября 2013 года в России к ответственности было привлечено около 70 тысяч правонарушителей.
Комментарии
На улицах так и нет знаков о запрете курения или наоборот.
вопрос: сколько ушло на администрирование данной затеи? лярд? два? З/п сотрудникам, выписывающих штраф, бумага, печать бланков, банковские транзакции?
В России 50 000 000 курильщиков. Акциз с одной пачки сигарет ~ 60 фублей. 50кк х 60 = 3 000 000 000 (3 миллиарда рублей в день)акциза получает режим Пыни.
одни циферки
написать можно хоть что
как дымят на остановке/ в подьезде и прочем запрещенном так и осталось
вот кто из вас видел что бы штрафовали?
курильщики платят стока налогов, что за это должны курить где угодно кроме нефтебазы.
кроме нефтебазы.
вот всегда будет какоенибудь но
На нефтебазе тоже можно, в специально отведённых местах)))
Кстати, а как там на счёт попрания моих чуВств?
9.08.2018 15:26
месный
~ 400 пачек в год выкуривает курильщик х 60 = 24 000 фублей\год он отдаёт режиму,
~ 70 бутылок выпивает нормальный человек(не нытик, не кодированный) в год, себестоимость 0.5 водки - 40 фублей, акциз и ндс 120. 120 х 70 = 8400 фублей в год