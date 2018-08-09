Разрешения чинить автомобили по ОСАГО старыми запчастями без согласия автовладельца намерен добиться Российский союз автостраховщиков (РСА). По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова, в настоящий момент страховщики готовят предложения о внесении изменений в закон об ОСАГО.
Главным из этих предложений будет разрешение на использование при ремонте автомобилей старых запчастей. Отметим, сейчас закон разрешает ремонтировать авто по ОСАГО только с использованием новых деталей. Использовать бывшие в употреблении запчасти необходимо только с согласия автовладельца. Естественно, люди на это не соглашаются.
Проблема же заключается в том, что автопарк в стране очень изношен и использовать новые запчасти при ремонте автомобилей невыгодно ни станциям техобслуживания, ни страховщикам. Чтобы решить этот вопрос, страховые компании сейчас пытаются добиться разрешения на ремонт старыми деталями.
Комментарии
твари
а кому не выгодно? страховщикам? а страхователям выгодно. и более того это разумно. А если руководствоваться выгодой страховщиков, то самый выгодный вариант - вообще не ремонтировать, а только деньги собирать, ремонтировать ведь не выгодно)) Сначала орали что давайте только ремонтом осаго отдавать будем, теперь орут - не выгодно. Так отдавайте деньгами!!!!
опять помелочились же
нужен закон - в обяз страховать
а выплат не давать
Когда же они переступят черту, что бы народ забил на эту страховку и разрушил эту систему??
9.08.2018 15:10
- гость -
я уже всерьез задумываюсь не покупать полис:налог,бензин,то,страховка(с допом к тому же). какой еще выгоды государству от автовладельцев надо?
штраф 800 рублей, а со скидкой всего 400
в год страховка была где то 5000- 5500 рэ с ТО
.
не страхуюсь, аварий нет, если что сами разберемся
9.08.2018 15:19
Иванова
9.08.2018 15:28
- гость -
Я считаю, что вы попросту подлецы.
Люди страхуют свои автомобили. Рассчитывают, что и остальные участники ДД имеют полисы ОСАГО. И вот, в один недобрый день случается ДТП, и добропорядочный автовладелец видит вас в качестве виновника этого ДТП. Человек из-за вас попадает на деньги, потому что вы явно ничего платить не будете, окажетесь кормящей матерью 28 детей, или безработным инвалидом, с которых нечего взять.
9.08.2018 15:28
- гость -
Не сцы. Скоро камер навтыкают и будет тебе каждый день три раза по 800 приходить.
и будет тебе каждый день три раза по 800 приходить.
читай матчасть нет там такого