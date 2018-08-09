КПРФ в Алтайском крае получила одобрение Центральной избирательной комиссии на проведение всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Теперь партии предстоит провести огромную подготовительную работу и пройти несколько этапов регистрации, чтобы референдум в России состоялся. Коммунисты нацелены на победу.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, ЦИК одобрил вопрос алтайской КПРФ для общероссийского референдума. Именно этот вопрос будет вынесен на голосование, если КПРФ доведет свою инициативу до реализации:
"Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?".
По словам первого секретаря краевого комитета КПРФ в Алтайском крае Марии Прусаковой, партия готовится довести дело до конца.
"Когда КПРФ выходит с инициативой общефедерального референдума, она понимает, что это действительно по силам только единственной оппозиционной политической силе в стране — КПРФ. Все региональные партийные организации в стране мобилизованы (для подготовки проведения референдума — прим. ред.). Мы сделаем всё, чтобы он состоялся", — прокомментировала она порталу Amic.ru.
Однако, по ее словам, компартии уже "ставят палки в колеса". Заявку на проведение такого же референдума подали еще два субъекта: кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов и инициативная группа двух граждан.
Это спойлеры, уверена Прусакова. По закону зарегистрирована может быть только одна инициативная группа. И ею станет та, которая первой пройдет все этапы. А их много и они очень непросты в исполнении.
Сначала должна быть сформирована инициативная группа по проведению референдума. Она должна состоять из региональных подгрупп в более чем половине регионов России. Каждая подгруппа должна включать не менее 100 участников референдума, проживающих в регионе. Затем принимается решение о регистрации группы или отказе в регистрации.
Далее инициативной группе нужно собрать не менее двух миллионов подписей, при этом в каждом регионе не более 50 тысяч подписей. На это дается 45 дней. Подписи проставляются на специальных подписных листах с указанием ФИО, даты рождения, места жительства, паспортных данных граждан. Оставить подпись можно только один раз.
ЦИК проверяет собранные подписи и принимает решение о регистрации или отказе. Впрочем, окончательное решение о назначении референдума принимает президент (через согласование с Конституционным судом).
Если такое все же случится, то референдум назначается на воскресенье в период 60-100 дней со дня официального опубликования решения о назначении референдума. Проводится он так же, как и выборы: на избирательных участках, тайным голосованием.
Он будет признан состоявшимся, если в голосовании примет участие более половины граждан, имеющих на это право. Отметим, что в референдуме могут участвовать все граждане России старше 18 лет, кроме признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
Если более половины проголосовавших высказались за, то решение, вынесенное на референдум, признается принятым и обязательным к исполнению.
Комментарии
Они бы усиленно кандидата своего продвигали лучше))) чего все не могут успокоиться с этой пенсией?)) Пыль только сотрясают..
Конечно, на выборы не пошли, зато начали усиленно пенсионный референдум готовить,хоть гд то надо себя показать
Не получится признать дейстителтным, нет у них столько людей , которые их поддержат.
Ну хоть не митинг, а то надоели уже таскать с работы туда.
Опять сейчас будут устраивать никому ненужные митинги и прочее, делать то больше нечего
Опять решили о себе напомнить, все же о вас забыли
два задолиза ляпуновских зачастили. балбесы, вы бы хоть с нормальными людьми чередовались, не так бы ваша глупость в глаза бросалась
Молодец! Возьми с полки пирожок! Все написал так как в методичке?
Надеюсь, что у калмунистов ничего не получится. Россияне заслужили эту пенсионную реформу.
вся эта пенсионная заваруха подталкивает только к тому , что мне невыгодно официально быть трудоустроенным ! Живу здесь и сейчас, пусть одним днем, больше увы правительство не в состоянии мне гарантировать ничего!
Граждане вышеотписавшиеся боты, если вам не нужна пенсия - смело отказывайтесь от неё, помогите Ротенбергам.
Боты, ваши мантры никого не введут в заблуждение.
Коммунистам едиственным в стране под силу организовать сбор подписей.
Формулировку согласовали, теперь зарегистрируют инициативную группу.
Собрать подписи коммунистам будет легко - у них оргструктура во всех субъектах РФ.
Ну, а количество сторонников КПРФ, не говоря уже о тех, кто возмущен этой пенсионной реформой, миллионы.
Лично пойду ставить свою подпись на референдуме.
Грантштейн
За что топят сейчас комуняки? Не нашёл ничего внятного у них на сайте! Землю крестьянам, фабрики рабочим? Отмена частной собственности? Отобрать и поделить?
9.08.2018 15:19
- гость -
Вовсе нет.
И частную собственность они признают.
И отбирать предлагают только у преступивших Закон.
Посмотрите на ютьюбе предвыборные ролики Грудинина, там позиция КПРФ по основным вопросам изложена. Это если вам лень на самом сайте КПРФ прочитать.
В нашей стране нужно не повышать пенсионный возраст, а понижать. Ибо даже до 60 уже не доживают.