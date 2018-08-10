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Мэрия Барнаула рассматривает возможность установки в ближайшие годы нового фонтана рядом с Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина. Об этом сообщил глава Барнаула Сергей Дугин. По его словам, речь идет не о реконструкции действующего, а об установке совершенно нового фонтана, который станет самым привлекательным в краевой столице.

"Мы планируем установить там полностью новый фонтан. По одному из вариантов, работы будут оплачены из городского бюджета. Возможно, включимся в федеральную программу. Сейчас в Барнауле нет такого достойного фонтана, поэтому есть желание установить его рядом с театром драмы", — сообщил Сергей Дугин.

Отметим, что в 2014 году фонтан у барнаульского театра драмы уже был реконструирован более чем за 2 миллиона рублей. После этого объект был модернизирован и стал современнее.