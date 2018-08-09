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Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко уверен, что нижняя палата федерального парламента не поддержит предложение Минпромторга о смягчении запрета на продажу алкоголя возле школ.

"У нас в стране и так избыточное количество магазинов, торгующих спиртным, наверное, самое большое на душу населения в мире", — цитирует народного избранника "Парламентская газета".

Николай Герасименко добавил, что правительство усугубляет ситуацию, сложившуюся с употреблением алкоголя в нашей стране.

"Предложение смягчить правила продажи спиртного — чисто лоббистская инициатива, которую Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержит категорически", — подчеркнул депутат.

Напомним, что в настоящее время максимальное расстояние от предприятий, торгующих спиртным, до объектов социальной сферы составляет 300 метров. На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что федеральный Минпромторг предлагает уменьшить его до 20-50 метров.