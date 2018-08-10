Глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение своим заместителям, ответственным за благоустройство и дорожную отрасль, а также проектировщику Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артему Малыгину поразмышлять, где в городе можно построить специальную дорожку для велосипедистов. Об этом он сказал на выездном совещании в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Сергей Дугин отметил, что после реконструкции тротуаров на улице Молодежной там могут спокойно передвигаться велосипедисты. Однако во многих городах Сибири уже построены специальные велодорожки, и пора проработать этот проект в столице Алтайского края.

"Поизучайте структуру города. Может быть, есть возможность организовать какое-то кольцо. Хотелось бы иметь в городе велодорожку. Порассуждайте над этой идеей. Уже есть потребность барнаульцев в ней", — обратился к Артему Малыгину Сергей Дугин.

По словам барнаульского градоначальника, у представителей бизнеса есть желание помочь в этой инициативе. В частности, у владельца компании "Мария-Ра" Александра Ракшина. Сергей Дугин предлагает в качестве одного из вариантов расположить велотрассу в нагорной части Барнаула, а именно рядом с "Трассой здоровья". Там можно, не вырубая деревьев, заасфальтировать специальную дорогу, по которой могли бы кататься велосипедисты.

Ранее в рамках круглого стола заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко сообщал, что в Барнауле в ближайшие годы не будут разрабатывать концепцию выделения отдельной полосы для движения по дорогам или тротуарам велосипедистов из-за высокой стоимости таких работ.

В 2015 году с идеей создания велодорожки на центральной аллее Ленинского проспекта выступал известный архитектор Александр Деринг. Тогда он предлагал выделить для движения на велосипеде отдельную дорожку посередине аллеи, а для пешеходов – справа и слева от велодорожки. Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу. В частности, потому что ПДД запрещают движение по проезжей части при наличии велодорожки (п. 24.2 ПДД РФ). То есть велосипедистам формально жизнь будет усложнена, а цель велодорожки — упростить передвижение на велосипеде и обезопасить велосипедиста. Кроме того, существуют сложности с перекрестками. Если на них нарисовать отдельно велодорожку, то водители будут вынуждены при повороте с Ленинского проспекта на пересекающие улицы останавливаться на велосипедной дорожке, что строго запрещено в соответствии с ПДД.