Глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение своим заместителям, ответственным за благоустройство и дорожную отрасль, а также проектировщику Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артему Малыгину поразмышлять, где в городе можно построить специальную дорожку для велосипедистов. Об этом он сказал на выездном совещании в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Сергей Дугин отметил, что после реконструкции тротуаров на улице Молодежной там могут спокойно передвигаться велосипедисты. Однако во многих городах Сибири уже построены специальные велодорожки, и пора проработать этот проект в столице Алтайского края.
"Поизучайте структуру города. Может быть, есть возможность организовать какое-то кольцо. Хотелось бы иметь в городе велодорожку. Порассуждайте над этой идеей. Уже есть потребность барнаульцев в ней", — обратился к Артему Малыгину Сергей Дугин.
По словам барнаульского градоначальника, у представителей бизнеса есть желание помочь в этой инициативе. В частности, у владельца компании "Мария-Ра" Александра Ракшина. Сергей Дугин предлагает в качестве одного из вариантов расположить велотрассу в нагорной части Барнаула, а именно рядом с "Трассой здоровья". Там можно, не вырубая деревьев, заасфальтировать специальную дорогу, по которой могли бы кататься велосипедисты.
Ранее в рамках круглого стола заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко сообщал, что в Барнауле в ближайшие годы не будут разрабатывать концепцию выделения отдельной полосы для движения по дорогам или тротуарам велосипедистов из-за высокой стоимости таких работ.
В 2015 году с идеей создания велодорожки на центральной аллее Ленинского проспекта выступал известный архитектор Александр Деринг. Тогда он предлагал выделить для движения на велосипеде отдельную дорожку посередине аллеи, а для пешеходов – справа и слева от велодорожки. Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу. В частности, потому что ПДД запрещают движение по проезжей части при наличии велодорожки (п. 24.2 ПДД РФ). То есть велосипедистам формально жизнь будет усложнена, а цель велодорожки — упростить передвижение на велосипеде и обезопасить велосипедиста. Кроме того, существуют сложности с перекрестками. Если на них нарисовать отдельно велодорожку, то водители будут вынуждены при повороте с Ленинского проспекта на пересекающие улицы останавливаться на велосипедной дорожке, что строго запрещено в соответствии с ПДД.
Комментарии
Сейчас набегут местечковые "климатологи" со словами у нас же Сибирь! Зачем?
я местячковая брюзга
но мне пофиг что такая дорожка будет в лесу
а в городе? ась? слабо
Если за счет велосипедистов (транспортный налог), то я согласен .
Зачем она? Ввалить в неё деньги, чтобы показывать - вот, у нас вон что есть. Кататься всё равно везде будут, в этом смысл велосипеда.
1. Для кого? - активных молодых людей.
2. Где? - поближе к месту проживания.
В Индустриальном районе идет квартальная застройка - там и надо строить!
Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу
НО МЫ ВАМ ПОСТРОИМ
и вы будите там ездить
Зачем на трассе здоровья асфальт?!!! Ау, начальники?!!!
На трассе здоровья отлично катается именно по естественному покрытию с неровностями. Для этого туда и едут.
А велодорожки нужны в городе чтобы люди могли на велах безопасно передвигаться, вместо общественного транспорта.
Так что не надо смешивать развитие использования велосипедов в городе как способа передвижения и спортивно-развлекательные трассы в лесу.
Нужно из центра на окраины строить, как альтернатива ОТ и ЛТ
А велодорожки нужны в городе чтобы люди могли на велах безопасно передвигаться, вместо общественного транспорта.
эт точно.. яб на велике до работы ездила
тут ногами то не пройти переломаешь(