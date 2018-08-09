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Пенсионер из Бийска стал жертвой мошенников, которые заявили пожилому человеку, что он может получить более миллиона долларов в связи со смертью родственника из Африки.

Как сообщили в МУ МВД России "Бийское", на электронную почту 77-летнего жителя наукограда пришло сообщение от имени иностранного гражданина, сообщившего, что адресату полагается получить более одного миллиона долларов, доставшихся в наследство от внезапно скончавшегося богатого родственника из Африки.

Бийчанин не сумел вспомнить фактов родства с иностранцами, но ему показалась заманчивой мысль о получении наследства. Пенсионер вступил в переписку с неизвестным и по его просьбе указал свой номер сотового телефона.

"Уже вскоре ему поступил звонок. Представившись сотрудницей банка, звонившая девушка сообщила пенсионеру, что его банковская карта заблокирована. Для её активации бийчанину было предложено перевести деньги на указанный счет. Мужчина трижды отправлял деньги, перечислив неизвестным в общей сложности двенадцать тысяч рублей. А когда осознал, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится предварительная проверка. Номер телефона, с которого ему звонила неизвестная от имени сотрудницы банка, зарегистрирован в Самарской области.