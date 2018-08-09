Фото: ru.tsn.ua
Пенсионер из Бийска стал жертвой мошенников, которые заявили пожилому человеку, что он может получить более миллиона долларов в связи со смертью родственника из Африки.
Как сообщили в МУ МВД России "Бийское", на электронную почту 77-летнего жителя наукограда пришло сообщение от имени иностранного гражданина, сообщившего, что адресату полагается получить более одного миллиона долларов, доставшихся в наследство от внезапно скончавшегося богатого родственника из Африки.
Бийчанин не сумел вспомнить фактов родства с иностранцами, но ему показалась заманчивой мысль о получении наследства. Пенсионер вступил в переписку с неизвестным и по его просьбе указал свой номер сотового телефона.
"Уже вскоре ему поступил звонок. Представившись сотрудницей банка, звонившая девушка сообщила пенсионеру, что его банковская карта заблокирована. Для её активации бийчанину было предложено перевести деньги на указанный счет. Мужчина трижды отправлял деньги, перечислив неизвестным в общей сложности двенадцать тысяч рублей. А когда осознал, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Сейчас по данному факту проводится предварительная проверка. Номер телефона, с которого ему звонила неизвестная от имени сотрудницы банка, зарегистрирован в Самарской области.
Комментарии
Мдя, не стал дед миллионером. Ну ничего в следующий раз точно станет.
там в африке миллионеры мрут как мухи, мне постоянно приходят письма, что ждет меня наследство.
лежит, копится, проценты капают. Вот картоху осенью выкопаю, и займусь наконец этим, свяжусь с представителем, заберу денежки. А то который год откладываю!
Самара - родина африканцев
удивительно что наши пенсионеры до сих пор попадают на ложь и верят.
видимо так к правде приучены , что не допускают мысли о лжи...
9.08.2018 16:27
- гость -, то есть родственников в Африке нет, но в наследство вступить не против, это не обман? ))))) Хотел сам обмануть систему и был обманут )))
9.08.2018 16:27
- гость -
видимо так к правде приучены , что не допускают мысли о лжи...
обычная коммуняцкая жадность
16,32 и 16,34
нет уважаемые, это вы такие смекалистые на тему как обойти закон,
а они другие, они честные
Как наследство получить на халяву, так нормально, а как понял, что сам попался на уловку жуликов, так сразу в милицию..!