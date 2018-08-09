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Тело человека обнаружили в реке в историческом центре Барнаула, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

"Около здания по адресу Мало-Тобольская, 25а в реке Барнаулке обнаружили труп человека. Подробностей нет", — отмечает автор заметки.

За подтверждением данной информации портал Amic.ru обратился в правоохранительные органы.

В краевом управлении Следственного комитета обещали в ближайшее время уточнить эти данные и прокомментировать произошедшее.