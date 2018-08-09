Фото: google.ru/maps
Тело человека обнаружили в реке в историческом центре Барнаула, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
"Около здания по адресу Мало-Тобольская, 25а в реке Барнаулке обнаружили труп человека. Подробностей нет", — отмечает автор заметки.
За подтверждением данной информации портал Amic.ru обратился в правоохранительные органы.
В краевом управлении Следственного комитета обещали в ближайшее время уточнить эти данные и прокомментировать произошедшее.
Комментарии
заголовок шикарен!!!
обязательно нужно ввернуть "исторический центр Барнаула"
Ага еще забыли написать в туристическом кластере)
Можно ещё-...в Великой Сибирской реке, в честь которой назван город столица мира!
А пол человека не определился что ли?
9.08.2018 15:53
- гость -
Можно ещё-...в Великой Сибирской реке, в честь которой назван город столица мира!
в Великой Сибирской Незамерзающей реке)
а Барнаульская агломерация
а Административный центр Алтайского края
а Крупный промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. мы живем в шикарном городе
а тут труп(