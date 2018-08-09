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Тело человека найдено в реке в историческом центре Барнаула

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru обратился в правоохранительные органы за подтверждением данной информации

Фото: google.ru/maps

Тело человека обнаружили в реке в историческом центре Барнаула, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

"Около здания по адресу Мало-Тобольская, 25а в реке Барнаулке обнаружили труп человека. Подробностей нет", — отмечает автор заметки.

За подтверждением данной информации портал Amic.ru обратился в правоохранительные органы.

В краевом управлении Следственного комитета обещали в ближайшее время уточнить эти данные и прокомментировать произошедшее.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.08.2018 15:29
- гость -

заголовок шикарен!!!
обязательно нужно ввернуть "исторический центр Барнаула"

0  0
9.08.2018 15:52
prosto

Ага еще забыли написать в туристическом кластере)

0  0
9.08.2018 15:53
- гость -

Можно ещё-...в Великой Сибирской реке, в честь которой назван город столица мира!

0  0
9.08.2018 15:57
gorca

А пол человека не определился что ли?

0  0
9.08.2018 16:00
- гость -

9.08.2018 15:53
- гость -
Можно ещё-...в Великой Сибирской реке, в честь которой назван город столица мира!

в Великой Сибирской Незамерзающей реке)

0  0
9.08.2018 16:00
- гость -

а Барнаульская агломерация
а Административный центр Алтайского края
а Крупный промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. мы живем в шикарном городе
а тут труп(

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