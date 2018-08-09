У российских школьников будут воспитывать нетерпимость к коррупции. Об этом сообщает RT со ссылкой на кабмин.
Для воспитания столь важного качества у школьников предполагается внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. Поручение дано Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду.
Предполагается, что эти изменения помогут не только выработать у учеников нетерпимое отношение к коррупционному поведению, но и содействовать пресечению такого поведения.
Как указывается в Национальном плане противодействия коррупции на 2018—2020 годы, прививать нетерпимость к взяткам планируется учащимся школ, техникумов, колледжей и вузов.
Напомним, ранее было заявлено, что в региональные школы отправлены рекомендации по выявлению и работе с учениками-агрессорами.
Комментарии
взрослым уже привили нетерпимость к новым законам
а учителями будут Сечин с Роттенбергом lol
Как указывается в Национальном плане
А какой нации план?
да развалить же все - весь план
9.08.2018 15:53
- гость -
да развалить же все - весь план
та не! я про нацию. помню хотели назвать Нацгвардией, многие просили уточнить какой именно нации гвардия...и назвали Росгвардией.
У детей пример -родители перед глазами.
Если в семье ценности : поменьше работать, побольше оббирать других,
то школа не сможет внести коррективы в воспитание.
Тем более что наказание за коррупцию в стране просто смешное.
Это вам не посты в инете копипастить