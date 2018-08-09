У российских школьников будут воспитывать нетерпимость к коррупции. Об этом сообщает RT со ссылкой на кабмин.

Для воспитания столь важного качества у школьников предполагается внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. Поручение дано Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду.

Предполагается, что эти изменения помогут не только выработать у учеников нетерпимое отношение к коррупционному поведению, но и содействовать пресечению такого поведения.

Как указывается в Национальном плане противодействия коррупции на 2018—2020 годы, прививать нетерпимость к взяткам планируется учащимся школ, техникумов, колледжей и вузов.

Напомним, ранее было заявлено, что в региональные школы отправлены рекомендации по выявлению и работе с учениками-агрессорами.