Фото: www.uv66.ru

Бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников станет почетным гостем Международного фестиваля футбола, который состоится в Барнауле, сообщается в группе Фонда Алексея Смертина "ВКонтакте".

Сенников дважды был чемпионом России, трижды становился обладателем Кубка страны, за сборную провел 26 матчей. Кроме того, торжественное закрытие посетит генеральный директор, генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Отметим, что в Парке спорта Алексея Смертина 13−18 августа состоится международный фестиваль футбола. Главным его событием станет детский футбольный турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина среди мальчиков 2006 года рождения.

В соревнованиях участвуют 6 команд: "Локомотив" (Москва), "Динамо" (Москва), "Бунедкор" (Узбекистан), Albirex Niigata (Япония), Daesung FC (Южная Корея) и "Алтай" (Барнаул).

Турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина проводится третий год. В прошлом году почетным гостем турнира стал бывший капитан национальной команды, лондонского "Арсенала", "Зенита" Андрей Аршавин, выступающий в настоящее время за казахстанский "Кайрат".