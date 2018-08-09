Ученые из Копенгагенского университета (Дания) выяснили, что во время диеты мужчины быстрее теряют вес, чем женщины. Более того, пользы мужчинам диета также приносит больше, чем женщинам. Эти выводы ученые опубликовали в статье в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

Как пишет "РИА Новости", во время эксперимента над добровольцами ученые в очередной раз доказали, что низкокалорийная диета защищает организм от инсультов, диабета, гипертонии и других заболеваний сердца и сосудов.

Восемь недель добровольцев кормили специальными пищевыми брикетами калорийностью около 930 ккал в сутки — значение, близкое к минимально допустимому. Ученые регулярно брали анализы у подопытных и следили за изменениями в организме.

Оказалось, что за это время мужчины потеряли в среднем 11,8 кг, а женщины — 10 кг. Вместе с весом снижался уровень сахара в крови и исчезали ранние признаки развития диабета второго типа.

В то же время женщины теряли больше мускульной массы и полезного подкожного жира, чем мужчины.

Ученые отмечают, что подобные различия в реакции организма на ограничение калорий указывают на то, что для мужчин и женщин нужно разрабатывать отдельные диеты и программы для снижения веса.