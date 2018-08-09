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Крупную партию арбузов не позволили ввезти в Алтайский край из Казахстана, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве отмечают, что 7 августа на Рубцовском фитосанитарном контрольном посту были выявлены нарушения российского законодательства при ввозе подкарантинной продукции из Республики Казахстан.

"Гражданин Республики Казахстан ввозил на грузовом автомобиле подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска – арбузы свежие в количестве 20 тонн. Продукция ввозилась на растительной подстилке из древесных опилок без фитосанитарного сертификата", — уточняют в Россельхознадзоре.

В результате продукция была возвращена в Казахстан.