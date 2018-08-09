Портал Amic.ru проводил опрос среди своих читателей. Мы спрашивали: "А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?". Большинство голосов люди отдали за вариант "Какой отдых? Работа, работа и еще раз работа". Так ответили 27,3% опрошенных. На втором месте ответ "За границей". Отправиться в путешествие в далекие дали или не очень (например, в Монголию) получилось у 26,6% читателей, принявших участие в опросе.

Еще один весьма популярный ответ — "На даче. Тут тебе и спорт, тут тебе и отдых". Спорт с отдыхом и полезным трудом совмещают 12,5% читателей портала.

Самый непопулярный ответ "Весь отпуск провел(а) на городском пляже". Всего 0,6% респондентов признались в том, что положенный по закону отдых они провели на берегу Оби.

В деревню к родне отправились (или планируют отправиться) 5,3% наших читателей. Дома с книжкой на диване это лето проводят 6,6%.

А вот путешествия по Алтайскому краю выбрали 8,5% читателей. Счастливчиков, которые отправились на море, 5%, а ответ "На заграничном курорте" выбрали 7,2% опрошенных.