Число путешествующих на поезде по Алтайскому краю выросло в 2018 году. Как сообщает UFS.Travel (официальный дистрибьютор российских и европейских железнодорожных и авиаперевозчиков), количество проданных билетов на поезд в первом полугодии 2018 года выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным стал маршрут Новосибирск – Бийск и обратно. На втором месте — направление Москва – Барнаул, замыкает список Омск – Барнаул и обратно.

"Жители и гости Алтайского края постоянны в своих предпочтениях и с 2017 года своих привычек не меняли", — отмечают в агентстве.

Стали чаще путешествовать по Алтайскому краю туристы от 35 лет и старше и женщины с детьми. В то же время снизилось число путешественников от 35 лет и старше.

Что касается стоимости, то, по утверждению аналитиков UFS.Travel, средний чек заказа на поезд незначительно снизился по сравнению с прошлым годом и составил 3970 рублей. В 2017 году он составлял 4080 рублей.