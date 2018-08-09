Выборы в Алтайском крае проходят на высоком уровне, процесс прозрачен и хорошо организован. Такое мнение высказал член Центральной избирательной комиссии РФ Сиябшах Шапиев на круглом столе в Барнауле, куда он прибыл в рамках предвыборного рабочего визита.

"В Алтайском крае и других регионах Сибирского федерального округа выборы проходят на достаточно прозрачном уровне. У меня, как у члена ЦИК, нет к вам претензий. Есть только пожелание, чтобы на таком же уровне держать", — сказал он.

Сиябшах Шапиев добавил, что руководители избиркомов, в том числе Ирина Леонидовна, обладают прекрасными профессиональными организаторскими качествами.

"Я к ней отношусь как к человеку, у которого можно многому поучиться. Правовая культура, организация избирательного процесса у вас идет на хорошем уровне", — добавил он.

Напомним, что периодически Алтайский край мелькает в сводках нарушений на выборах. Несколько лет назад ЦИК даже прислал комиссию оценить ситуацию в регионе. Но никаких подтвержденных фактов нарушений тогда выявлено не было.

Ближайшие выборы в Алтайском крае — выборы губернатора — пройдут 9 сентября 2018 года.