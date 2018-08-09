Выборы в Алтайском крае проходят на высоком уровне, процесс прозрачен и хорошо организован. Такое мнение высказал член Центральной избирательной комиссии РФ Сиябшах Шапиев на круглом столе в Барнауле, куда он прибыл в рамках предвыборного рабочего визита.
"В Алтайском крае и других регионах Сибирского федерального округа выборы проходят на достаточно прозрачном уровне. У меня, как у члена ЦИК, нет к вам претензий. Есть только пожелание, чтобы на таком же уровне держать", — сказал он.
Сиябшах Шапиев добавил, что руководители избиркомов, в том числе Ирина Леонидовна, обладают прекрасными профессиональными организаторскими качествами.
"Я к ней отношусь как к человеку, у которого можно многому поучиться. Правовая культура, организация избирательного процесса у вас идет на хорошем уровне", — добавил он.
Напомним, что периодически Алтайский край мелькает в сводках нарушений на выборах. Несколько лет назад ЦИК даже прислал комиссию оценить ситуацию в регионе. Но никаких подтвержденных фактов нарушений тогда выявлено не было.
Ближайшие выборы в Алтайском крае — выборы губернатора — пройдут 9 сентября 2018 года.
Комментарии
ждем сентябрьский выборов и очередные 76% процентов за кандидата единороса)))))
"Так держать: ЦИК высоко оценил прозрачность выборов в Алтайском крае"
Какие прозрачные? 13 лет карлина постоянно выбирали и едросов они ещё мандатами разбрасывались, один выбросил, а другой подобрал? как они могут быть прозрачные, если всё те же на манеже?
Может "призрачные" ??
А ты за кого предлагаешь голосовать? За Суслову, которая ничего не сделает, Единая Россия хотя бы край развивает
Кстати, процесс действительно хорошо организованный. И самое удивительное,что наш народ Алтайский к Томенко очень положительно относится. Нигде не слышно ничего негативного про него.
Главное сходить на выборы и всем сделать свой осознанный выбор, а не сидеть отмалчиваться дома.
Эти выборы очень важны для Алтайского края, ведь от этого зависит его судьба. Все стараются, чтобы выборы прошли на ура, я не думаю, что будут какие то проблемы в организации их, а тем более вбросы
снова пара ляпуновских задолизов заплясала
А старым добрым коммунякам лиж бы устраивать провокации достойным кандидатам. Как же это надоело!
А ты за кого предлагаешь голосовать? За Суслову, которая ничего не сделает, Единая Россия хотя бы край развивает
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Сам то в эту ахинею веришь? ЕР только может обложить народ новыми налогами и оброками, а так же сесть на шею еще выживающим кое как предприятиям, ни какого развития с ЕР нет и не будет!