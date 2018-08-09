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Больных детей в России не будут пускать в школу и детский сад

, ИА "Амител"
Сейчас многие родители приводят заболевших детей в садик или класс и провоцируют распространение болезни

Детей с признаками простуды не будут пускать в школу или детский сад. Как пишут "Известия", в периоды массовой заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в учебных и дошкольных заведениях введут процедуру так называемых "утренних фильтров". Такое постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Согласно документу, медики или педагоги будут обязаны перед приемом осматривать детей и при подозрении на заболевание отправлять домой.

По словам экспертов, сейчас многие родители, боясь потерять работу и зарплату, приводят детей в образовательные учреждения, даже если они серьезно больны. В итоге заболевает большое количество детей.

Новые правила будут действовать уже с сентября 2018 года.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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