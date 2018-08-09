Член Центральной избирательной комиссии РФ Сиябшах Шапиев на круглом столе в Барнауле 9 августа, куда он прибыл в рамках предвыборного рабочего визита, пожелал регионам Сибири и, в частности, Алтайскому краю показать явку на выборы 9 сентября не хуже, чем на президентские.
"Выборы (президента — прим. ред.) прошли на высоком уровне. Хочется, чтобы и ваши выборы прошли на том же уровне, не ниже. Надо приложить (к этому — прим. ред.) все усилия. Явка если не 67%, то близко", — сказал он.
Сиябшах Шапиев добавил, что избирательные комиссии должны сделать все, чтобы избиратели ходили на выборы и к выборам было доверие.
Явка свыше 60% в регионе маловероятна. Эксперты прогнозируют ее на уровне 30-35%. На предыдущих выборах, в 2014 году, явка чуть превысила 34%.
Круглый стол в Барнауле был посвящен участию Общественной палаты в наблюдении за выборами. Возможность ОП назначать своих наблюдателей впервые была реализована 18 марта 2018 года на выборах президента. Теперь опыт будет распространен на всю страну. Но об этом в одной из следующих публикаций.
Комментарии
Если придут 67% Томенко от ЕдРо не выберут никогда. Вангую низкую явку и победу в итоге Томенко.
Да, уж теперича местным голову ломать - как нарисовать явку...
Дед приходит на избирательный участок , подходит к одному из членов комиссии и спрашивает: Я могу узнать моя жена проголосовала? Конечно сейчас посмотрим. Да вот она расписалась. А,что дедушка, вы не живёте вместе? Да нет , она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А её всё застать не могу.
Нам уже сказали, что те кто работает в день выборов получат открепительные и будут организованно, в добровольно-принудительном порядке доставлены автобусом в участок.
А зачем суета вокруг референдума по пенсиям? Наш край, в отличии от некоторых, находится в списке одобряющих повышение пенсий, инициированное главной партией. Большая явка и голосование за кандидата этой партии автоматически одобряет их планы. Зачем тратить деньги на референдум? Как то так.
И как то на душе спокойно становится, что все у нас хорошечно !!!
Кто то сомневается в победе бухгалтера, который даже от армии смог откосить ?
Выбор без выбора? Идите сами.