Член Центральной избирательной комиссии РФ Сиябшах Шапиев на круглом столе в Барнауле 9 августа, куда он прибыл в рамках предвыборного рабочего визита, пожелал регионам Сибири и, в частности, Алтайскому краю показать явку на выборы 9 сентября не хуже, чем на президентские.

"Выборы (президента — прим. ред.) прошли на высоком уровне. Хочется, чтобы и ваши выборы прошли на том же уровне, не ниже. Надо приложить (к этому — прим. ред.) все усилия. Явка если не 67%, то близко", — сказал он.

Сиябшах Шапиев добавил, что избирательные комиссии должны сделать все, чтобы избиратели ходили на выборы и к выборам было доверие.

Явка свыше 60% в регионе маловероятна. Эксперты прогнозируют ее на уровне 30-35%. На предыдущих выборах, в 2014 году, явка чуть превысила 34%.

Круглый стол в Барнауле был посвящен участию Общественной палаты в наблюдении за выборами. Возможность ОП назначать своих наблюдателей впервые была реализована 18 марта 2018 года на выборах президента. Теперь опыт будет распространен на всю страну. Но об этом в одной из следующих публикаций.