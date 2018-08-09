В Новосибирске объявлена дополнительная вакцинация населения против кори. Как пишут "Новосибирские новости", прививкам подлежат около 4,5 тыс. человек. Эти люди либо не были ранее привиты, либо не прошли повторную вакцинацию.

Вспышка кори в Новосибирске началась в июне. Тогда в больницы города были госпитализированы восемь детей разного возраста и 18-летняя девушка. Все они прибыли в Новосибирскую область из другого региона.

В конце июля в Новосибирской области было выявлено несколько очагов кори. Как отмечают в региональном минздраве, все заболевшие — цыгане.

В начале августа в области заболели корью уже около 40 человек. Подавляющее большинство из них — дети. Это самая масштабная вспышка кори в Новосибирске за 20 лет.

В Барнауле вспышка кори была зарегистрирована в 2015 году. Тогда заболели 18 человек. В основном это были непривитые взрослые. В августе 2018 года в минздраве Алтайского края ИА "Амител" сообщили, что в нашем регионе пока ситуация с корью спокойная, но людям надо соблюдать правила профилактики.

Отметим, корь – одна из самых заразных болезней в мире, которой заражаются практически 100% людей, контактировавших с больным.