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Перевозчики в Бийске попросили поднять цены на проезд в общественном транспорте. Об этом стало известно на пресс-конференции с главой города Александром Студеникиным.

Как сообщает "Бийский рабочий", цена за проезд, которая устроила бизнесменов, – 20 рублей. При этом автопредприниматели просят не предоставлять экономическое обоснование, а только проиндексировать стоимость одной поездки на общественном транспорте Бийска.

Однако пока никто из предпринимателей не предоставил документов с расчётами для такого повышения цены.

Сейчас в Бийске стоимость проезда в общественном транспорте города (трамвай и автобус) составляет 17 рублей 50 копеек. Это меньше, чем в Рубцовске (там 18 рублей) и в Барнауле (20 рублей).

Напомним, что в последний раз проезд в Бийске дорожал в июле 2016 года – сразу на 2 рубля 50 копеек. Тогда же были введены транспортные карты и в общественном транспорте были установлены платежные терминалы.

Ранее перевозчики Барнаула также попросили городские власти поднять цену на проезд на два-три рубля. По их словам, они работают на пределе и несут огромные убытки из-за подорожания бензина.