Рабочая неделя подходит к концу, и долгожданные выходные уже не за горами. О том, как их провести интересно и полезно, читайте в нашем гиде.

В субботу сеть магазинов для дома и дачи "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 250) отметит День строителя (0+). Это будет большой фестиваль с участием разных артистов и спортсменов, начало в 13:00.

В 17:00 на территории парка "Центральный" арт-галерея "Бандероль" и известная художница Евгения Октябрь проведут флешмоб "Арт-движняк" (0+), участники которого за 5-7 минут напишут работу красками на листе формата 15*15. А после здесь пройдет автограф-сессия от Евгении Октябрь.

С детьми в 17:30 можно сходить на праздник "Скоморошина" (0+), проходит он каждую субботу августа в парке "Солнечный ветер" (Ленина, 152в). Ребят ждет игровая интерактивная программа с викторинами и танцевальными флешмобами.

Любителям потанцевать стоит отправиться на набережную Барнаула, здесь в 17:00 начнутся уличные занятия танцами (0+). Участвовать могут как профи, так и любители. Подробности можно узнать в группе мероприятия.

Тем, кому исполнилось 18 лет, субботним вечером можно отправиться на экскурсию в ресторан "Венский лев". Гостей познакомят с высокотехнологичными традициями изготовления пива. Сбор в 19:00 у Дворца зрелищ и спорта. Подробнее на сайте организаторов.

В воскресенье в 12:00 в парке "Солнечный ветер" языковой лагерь "Прайм" проведет игротеку для детей и взрослых. Здесь вы сможете научиться новым умениям и улучшить языковые навыки. Также в программе мастер-классы и настольные игры.

А вечером можно просто пойти в кино. На большой экран на этой неделе вышли комедия "Шпион, который меня кинул", леденящие кровь ужасы "Зло" и китайско-американский экшен "Мег: Монстр глубины". С детьми стоит сходить на мультфильм "В поисках йети" и красивое фэнтези "По ту сторону океана".