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Жаркую погоду, которая местами будет сопровождаться дождями и грозами, обещают синоптики в Алтайском крае в пятницу, 10 августа.

"В северо-западных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +29...+34 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

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В Барнауле в этот день без осадков. Температуры в краевой столице составят +29...+31 градус. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду.