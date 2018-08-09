В июле в Алтайском крае снизились цены на ряд продовольственных товаров, сообщает официальный сайт правительства региона.



В частности, отмечается снижение цен на питьевое пастеризованное молоко, пчелиный натуральный мед, фруктовые соки, мясные консервы для детского питания. Также подешевела охлажденная и мороженая рыба.



Стали доступнее жирный творог и куриные яйца. Помимо этого, наблюдается сезонное снижение цен на чеснок, виноград, бананы, помидоры и свежие огурцы."В целом потребительские цены на продовольственные товары в июле 2018 года по отношению к июню 2018 года снижены на 0,1%. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Алтайском крае в июле 2018 года составил 100,3% относительно июня 2018 года", — отмечается в сообщении правительства.